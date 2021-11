“Oltre l’apparenza, un racconto nella pittura di Luigi Pellanda. 35 anni di iperrealismo”, mostra a Villa Bassi

Una vasta e importante antologica di Luigi Pellanda: “Oltre l’apparenza, un racconto nella pittura di Luigi Pellanda, 35 anni di iperrealismo”, è la mostra al Museo Villa Bassi Rathgeb dal 20 novembre 2021 al 9 gennaio 2022. Saranno esposte circa 70 opere del maestro bassanese, affiancandole alle sue incisioni e fotografie.

Luigi Pellanda è etichettato come pittore iperrealista ma, mai come nel suo caso, l’etichetta mostra chiari limiti. Certo le sue nature morte colpiscono per la perfezione nella rappresentazione, per il realismo con cui pennella immagini di fiori, frutta e vegetali. Ma, se appena si avverte la necessità di andare oltre la prima apparenza, l’affinaggio fa trasparire la complessità che sottende “ciò che appare”.

Pellanda è giunto alla pittura attraverso un percorso complesso. Cominciando da un laboratorio di ceramica, poi la folgorazione per l’incisione, la passione per la musica e la fotografia.

Di lui la critica ha sottolineato il legame con la pittura di Caravaggio ed è stato avvicinato anche a Pieter Bruegel.

Nella sua pittura i grandi collezionisti hanno apprezzato precisi echi della tradizione della maggiore arte europea, reinterpretata, da un uomo che è immerso nell’oggi, un mago della pittura che interiormente intinge il suo pennello nella musica, nella ceramica, nella fotografia e nell’incisione.

Info

Oltre l’apparenza

Un racconto nella pittura di Luigi Pellanda

35 anni di iperrealismo

Dal 20 novembre 2021 al 9 gennaio 2022

Museo Villa Bassi Rathgeb

via Appia Monterosso 52, Abano Terme

Mostra a cura di Chiara Marangoni

Ingresso

Intero mostra 5 euro (ingresso solo mostra);

Ridotto mostra 3 euro (Studenti tra 6 e 25 anni, ingresso solo mostra);

Intero museo + mostra 8 euro (ingresso museo e mostra);

Ridotto museo + mostra 5 euro (Studenti tra 6 e 25 anni, ingresso museo e mostra).

Orari

https://www.museovillabassiabano.it/contatti/

Orari museo (e mostra dal 20 novembre)

Lunedì, venerdì, sabato dalle 14.30 alle 18.30

Mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30

Domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30

(martedì e giovedì chiuso)

Info web

https://www.museovillabassiabano.it/project/oltre-lapparenza/

https://www.facebook.com/MuseoVillaBassiAbano/

Foto articolo da comunicato stampa