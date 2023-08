Si terrà sabato 19 agosto 2023 dalle ore 16.30 nel Parco di via Piave a Monselice, la quinta edizione di “Moto & Rock”, l’attesa festa che tanti monselicensi attendono per rivivere il clima di libertà, fratellanza, e cordialità che ogni estate porta il mondo bikers.

Una kermesse aperta non solo ai motociclisti, provenienti da diverse città d'Italia e d'Europa, ma anche agli amanti della musica e del buon cibo . «Quest’anno abbiamo fatto le cose ancora più in grande - ha affermato l’organizzatrice Miriam Nardelli -. L’offerta gastronomica avrà ben quattro differenti proposte e triplicheranno i concerti. Cuore della festa sarà il mondo delle moto e del rock con un mercatino ricco di stand di moto, gadget, abbigliamento, lavorazioni in pelle, oggettistica cosplay-comics, tatuaggi, accessori moda. Chi arriva da lontano potrà dormire con la tenda nell’area della festa o approfittare dei B&B convenzionati».

I partecipanti potranno scegliere un ampio menù che varia dalle costolette in salsa barbecue, alle alette di pollo alla griglia, gli arrosticini, lo gnocco fritto, i famosi panini Gourmet, hamburger, piadine, fritti e, novità di quest’anno, la pizza cotta al forno o fritta. Dalle ore 18.30 spazio alla musica. Sul palco di Moto & Rock saliranno ben tre gruppi: inizieranno alle 18.30 i Bajiji N’Steel (cover metal), alle 20 gli 80Rock (cover in chiave rock dei grandi successi anni ‘80) e per finire alle 22 gli HardWare, con i classici brani hard rock and heavy.

Info: https://www.facebook.com/MOTOandROCK.