La commedia irriverente "Mozart" alla Sala della Carità il 10 dicembre 2022. Bastiana, addolorata per non essere più al centro delle attenzioni del suo amato Bastiano, troppo interessato ad intraprendere avventure galanti, chiede consiglio al fantomatico mago Colas che, per aiutarla a riaccendere il sentimento di Bastiano, prepara un filtro d’amore. Al contempo il furbo Mago suggerisce a Bastiana di dimostrarsi indifferente nei confronti del giovane amato, insinuando così in lui il dubbio cha Bastiana ami un altro. In tal modo tocca quindi a Bastiano dover richiedere l’intervento magico di Colas, rovesciando il gioco delle parti e acquisendo consapevolezza del vero amore che prova per la ragazza.

La commedia irriverente per metà recitata e metà cantata ripropone la fiaba per ragazzi in una versione adattata da MUSA Arte e Spettacolo che rende la fiaba ancor più comica e brillante. La tradizione del Singspiel mozartiano è proposta per voci e pianoforte nella bellissima e affrescata Sala della carità in via san francesco 61 alle ore 16.30 e 18.30. Il secondo spettatolo tuttavia sarà eseguito solo in caso di esaurimento posti dello spettacolo precedente.

Ingresso con offerta responsabile

Prenotazioni al n°: 347009600

L'evento è l'ultimo appuntamento della rassegna "C'era Una Volta" dedicato a famiglie e ragazzi organizzato dall'associaione Gattamelata e Parrocchia di San Francesco.