Natale ai Giardini dell’arena 2022: pista del ghiaccio e luminarie

La cornice storica in cui si pone questo Natale è molto complessa, proprio per questo, dopo attente riflessioni, si è ritenuto necessario infondere nella cittadinanza un segnale di costanza e di fiducia nell’amore verso la propria Città, ma senza trascurare limitazione dei consumi tanto più necessaria oggi quanto più la cronaca e le prospettive future ci richiamano all’attenzione e alla cura sia per la nostra società che per l’ambiente.

Con gli arredi progettati si è voluto mantenere il consueto design illuminotecnico, ma si è optato per un investimento orientato all’utilizzo di luci led a basso impatto ambientale pianificando, al contempo, una limitazione degli orari di accensione. Tutto questo per accompagnare i padovani e chi sceglierà di venire a trascorrere le festività nel nostro splendido territorio con un vero e proprio spettacolo di luci da guardare con il naso all’insù.

La pista del ghiaccio

La novità assoluta del Giardino storico, quest’anno, sarà l’apertura di una pista per il pattinaggio sul ghiaccio, appositamente allestita per la prima volta nel comprensorio dei Giardini dell’Arena. Un’occasione che non mancherà di incontrare il gradimento di grandi e piccini che potranno divertirsi e imparare l’arte dei pattini a lamina in una cornice suggestiva e caratteristica. L’evento vede la collaborazione con l’Assessorato al Verde, Parchi e Agricoltura Urbana con l’allestimento a cura della ditta Lanza Camilla.

Aperta tutti i giorni, dalle 10 alle 20, con estensione di orario per il venerdì fino alle 22 e per il sabato fino alle 24, la pista rappresenta la volontà progettuale di poter vivere il Giardino attraverso attività di svago legate alla salute e alla coesione sociale intergenerazionale, con la presenza di mascotte per piccini e la possibilità di trascorrere del tempo di qualità all’ombra della splendida Cappella degli Scrovegni.

Il disegno illuminotecnico

Curato e allestito personalmente da Antonio Colella e Alessandro Desirò, l’allestimento illuminotecnico dei Giardini dell’Arena assume anno dopo anno un aspetto sempre più armonioso nel rispetto delle linee del Giardino, con un attento design votato a sottolinearne le forme naturali.

La decorazione luminosa dell’ex viale Perlasca, in particolar modo, è stata pensata e dedicata alle migliaia di persone che ogni giorno lo attraversano. A quel viale, che da oltre un secolo collega due aree fondamentali della città, è stato attribuito un significato profondo, che ha portato ad interpretare lo stesso come uno dei simboli urbani della vita padovana, crocevia di studenti, famiglie, professionisti.

L’allestimento è stato curato per due mesi in modo artigianale, attento, “foglia per foglia”, trasformandone la creazione stessa in una occasione di scambio e confronto con tutta la cittadinanza di passaggio, sempre più attenta, curiosa e desiderosa di esser partecipe e protagonista di un luogo che ormai a tutti gli effetti è un hub foriero di coesione e partecipazione attiva.

In questo senso, si è pensato a come creare un allestimento che non costituisse semplicemente una decorazione luminosa natalizia, ma che potesse assurgere al valore di patrimonio culturale e identitario per una cittadinanza che manifesta apertamente la volontà di vivere il Giardino e di coglierne la bellezza in tutte le stagioni.

Il 2022 dei giardini dell’arena e il futuro

Dal 2019 l’impegno per la riqualificazione del Giardino storico è stato massiccio e continuativo e quello su cui si intende puntare è una progettazione sempre più trasversale e dedicata a tutti cittadini, grandi e piccoli.

Nell’ultimo decennio la rigenerazione urbana ha fatto passi avanti affermandosi come approccio partecipato da più soggetti, sia del terzo settore che dell’amministrazione, per contribuire a dare alla città non solo un aspetto nuovo e competitivo. L’intento è di rilanciarne l’immagine estetica a livello territoriale, e soprattutto fungere da punto di partenza per permettere alla comunità di riappropriarsi e di rivivere nuovamente gli spazi rigenerati aumentandone il valore, con evidenti miglioramenti nella qualità della vita e un rilancio dal punto di vista culturale, sociale, economico e ambientale. La volontà di innescare processi che non si esauriscano nella semplice realizzazione delle opere previste ma che diano impulso ad ulteriori iniziative future è dunque fondamentale, un punto progettuale depositario di un’importanza straordinaria.

In quest’ottica, nel corso del 2022 ai Giardini sono state attuate molte iniziative per una socialità etica, prima tra tutte l’edizione d’esordio del festival del paesaggio “Life(s) Loves Landscapes”, ideato e diretto da Aisha Ruggieri.

Un contenitore in cui cultura, geografia, cibo, arte e musica si sono strette in un abbraccio visionario: il tutto per donare ai frequentatori dei Giardini una maggiore consapevolezza del concetto di abitare il parco pubblico e della percezione del paesaggio.

I Giardini dell’Arena e la città di Padova si sono mossi in sinergia, infatti l’anima del progetto ha preso forma grazie alla cooperazione fra associazioni locali, enti e il coinvolgimento delle istituzioni. Questa strettissima collaborazione è espressione della natura intrinseca del macro progetto di riqualificazione nel quale l’area dei Giardini dell’Arena è situata.

Tra le varie realtà hanno collaborato nel 2022: Conservatorio Cesare Pollini, Museo di Geografia dell’Università di Padova, MusMe, Vagabondare con Stile, Reitia Art, Associazione Kervan e numerosi attori della scena culturale del territorio quali Chiara Coltro, Elena Candeo, Federica Tavian, Elisabetta Cortella, David Prando, Valentina Sperandio, Ilaria De Togni e molti altri.

Orari di apertura

Giardini dell’Arena

Lunedì: 08.30 - 23

Martedì: 08.30 - 23

Mercoledì: 08.30 - 01

Giovedì: 08.30 - 01

Venerdì: 08.30 - 02

Sabato: 08.30 - 02

Domenica: 09.30 - 01

Pista del Ghiaccio

Lunedì: 10 - 20

Martedì: 10 - 20

Mercoledì: 10 - 20

Giovedì: 10 - 20

Venerdì: 10 - 20

Sabato: 10 - 22

Domenica: 10 - 22

