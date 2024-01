"Non sei sola" a Ponte San Nicolò: giornata di benessere e solidarietà

Un'ode alla forza femminile: un'intera giornata dedicata al benessere e alla solidarietà in favore delle donne. Il 20 gennaio 2024, unisciti a noi per celebrare la donna e offrirle un momento speciale di supporto e rinascita.

Data e Orario:

Sabato 20 Gennaio 2024

Dalle ore 9.00 alle 22.30

L'evento, totalmente grautuito, organizzato dall'Associazione Lagom di Ponte San Nicolò, con il Patrocinio e Contributo del Comune di Ponte San Nicolò, avrà un programma ricco e coinvolgente:

9-10: YOGA con Alessia e Ilaria

Un'inizio armonioso per la giornata: un'ora di yoga per riscoprire il benessere del corpo e della mente presso lo Spazio Lagom, Viale Finlandia, 1 – Ponte San Nicolò



10.30-12: ZUMBA con Marianna, Giulia, Viola e Sabina

Un'esplosione di energia positiva attraverso la Zumba: divertimento e movimento per tutte le partecipanti, sempre presso lo Spazio Lagom, Viale Finlandia, 1 – Ponte San Nicolò



14-16: AUTODIFESA con Matteo

In collaborazione con lo Sportello Donna di Ponte San Nicolò, un corso di autodifesa per fornire alle donne strumenti pratici e sicurezza presso il Centro Rigoni Stern, P.zza Liberazione, 1 – Ponte San Nicolò.



16.30-17.30: DANZA TERAPIA con Francesca

Un momento di espressione corporea e benessere attraverso la danza terapia presso lo Spazio Lagom Viale Finlandia, 1 – Ponte San Nicolò.



18-19: JAZZERCISE con Roberta

Un'ora di Jazzercise per divertirsi e rimanere attive presso lo Spazio Lagom Viale Finlandia, 1 – Ponte San Nicolò.



21: SECONDO NOI LA DONNA, Spettacolo tra Musica e Poesia

Uno spettacolo coinvolgente che celebra il ruolo delle donne nella vita quotidiana. Di e con Johnny Asolari, Andrea Capovilla, Davide Giacometti, Mauro Giavarina presso la Sala Civica Unione Europea, Piazzale A. Spinelli, Ponte San Nicolò.

L'intero evento è dedicato a raccogliere fondi per sostenere Casa Priscilla, una struttura che offre supporto a minori, mamme, donne maltrattate e nuclei familiari in difficoltà. Per ulteriori informazioni e partecipazione, contattare: