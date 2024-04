Le Note Innate tornano in scena con MusicAll a Piombino Dese

MusicAll: oltre 2 ore di travolgente musica dal vivo per cantare e ballare sui successi dei musical più famosi.

Broadway sbarca a Padova: MusicAll, l’evento musicale in tournée dal 2021, è la nuova fatica delle Note Innate, in scena il 4 maggio sul palco del S. Tommaso Moro di Piombino Dese.

Sei musical tra i più famosi e longevi sulla scena mondiale.

10 musicisti, 40 coristi e 15 solisti tra i 20 e i 35 anni.

14 anni di storia, 8 spettacoli e oltre 130 concerti all’attivo.

Nasce qui MusicAll, il nuovo spettacolo delle Note Innate: un turbinio di musica e colori suddiviso in sei atti, uno per ognuno dei musical rappresentati. Da Grease a Sister Act, passando per The Blues Brothers e The Lion King il coro padovano, attivo dal 2010, propone alcuni dei più celebri successi di ogni spettacolo. Costumi originali, coreografie esplosive, acrobazie da circo e atmosfere magiche, in una serata densa di colore e movimento che coinvolge e a tratti travolge il pubblico con le sue 2 ore di musica dal vivo. In un vortice senza tregua di emozioni e cambi di scena, capaci di far ben più che scorgere le atmosfere di Browadway e del West End londinese, le Note Innate trascinano lo spettatore in un viaggio unico e immersivo attraverso il mondo dei musical.

Senza dimenticare la cifra che da sempre contraddistingue la formazione delle Note Innate: operare unicamente in partnership con associazioni di beneficenza e Onlus del territorio, a cui vengono puntualmente devoluti i ricavi di ogni spettacolo.

A maggio sarà la volta di "Insieme per la Sclerosi Multipla", associazione nata per tutelare e supportare i soggetti affetti da questa patologia, che nel solo Veneto sono ormai quasi 9.000, offrendo risposte tempestive e concrete ai bisogni dei malati e delle loro famiglie.

Note Innate, Unconventional Choir: 14 anni di musica senza confini

“Unconventional Choir” è il payoff che accompagna il coro sin dalla sua fondazione nel 2010.

Perché Unconventional sono loro, giovani padovani e non solo, e le proposte musicali con cui da 14 anni a questa parte si sono fatti conoscere, rifiutando ogni etichetta, senza mai limitarsi ad un unico genere. La scelta controcorrente infatti è fin dagli esordi quella di reinventarsi ogni volta oltre i confini della musica, attraverso generi e stili che hanno portato negli anni alla creazione di 8 spettacoli. Esperienze artistiche con un unico denominatore comune: elevatissimi livelli di adrenalina e passione a mille per performance che hanno registrato il tutto esaurito nei teatri dell’intera provincia.

Dal gospel al pop alle musiche tribali, passando perfino per la rivisitazione rock di un capolavoro classico come il Requiem di Mozart, le Note Innate approdano infine nel 2021 ad un nuovo incredibile mondo, quello rutilante e adrenalinico del musical.

Da non perdere.

Prossimi appuntamenti: sabato 4 maggio nella sala S. Tommaso Moro di Piombino Dese alle ore 21.00. Ma il calendario è in continuo aggiornamento: scoprite tutte le date e rimanete aggiornati seguendo i canali social delle Note Innate.

Biglietti dal sito www.noteinnate.it

Facebook: noteinnate

Instagram: note.innate

In breve

Data: 4 Maggio 2024

Inizio: 20.45 (apertura porte dalle 20.00)

Luogo: Piombino Dese (PD), Sala S. Tommaso Moro (via Roma 108)

Info web

https://noteinnate.it/tc-events/musicall-ed-2024/

Foto articolo da comunicato stampa