"La notte di San Lorenzo" in cantina “Il Pianzio” a Galzignano

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/943698889436239/

Sabato 8 agosto, dalle ore 19 alle 23, in programma "La notte di San Lorenzo" in cantina “Il Pianzio”.

Dettagli

La notte di San Lorenzo e per chi aspetta di vedere una stella cadente e per chi la sua stella l’ha già conquistata. E quale miglior posto per trascorrere questa notte magica della Terrazza de Il Pianzio?

Sabato 8 agosto dalle ore 19 alle ore 23

Tre degustazioni di vini Doc e Docg con cicchetti preparati dall’Osteria Volante

Ingresso

Biglietto d’ingresso (comprensivo delle degustazioni e dei cicchetti) 15 euro

Per chi ama il contatto con la natura, possibilità di pic-nic nel vigneto adiacente la cantina (Portarsi il necessario per sedersi sull’erba)

Evento su prenotazione (posti limitati) chiamando i numeri

+39 049 9130422 - + 39 333 926 1851

o mandando un WhatsApp +39 340 1763708

Info web

https://www.facebook.com/ilpianzio

https://www.facebook.com/events/943698889436239/