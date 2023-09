“Notturni Padovani 2023 tra arte, vie d’acqua e sapori”: tutti gli eventi della settimana

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 26/09/2023 al 30/09/2023 da domani Orario non disponibile

I Notturni Padovani - tra Arte, vie d'Acqua e Sapori 2023, sono un grande contenitore estivo, frutto della collaborazione avviata tra il Comune di Padova, il Consorzio di Promozione Turistica di Padova, i club di prodotto GuidePadova, il Consorzio Battellieri, PadovaViaggi e numerose altre Associazioni padovane.

La ricca offerta presentata amplia le esperienze e le opportunità per padovani e turisti, mettendo in rete le eccellenze del territorio e comprende visite guidate, escursioni a piedi e in battello, appuntamenti con la musica, degustazioni gastronomiche ed eventi.

Un programma estivo molto vario che ha l'ambizioso compito di illustrare ai padovani e ai turisti il grande patrimonio turistico culturale, ma anche le risorse ambientale e gastronomiche di cui è dotato il territorio, un’offerta sempre rinnovata di proposte di intrattenimento culturale ma anche di appuntamenti innovativi ed esperienze di gusto e di leisure.

Durante i mesi di luglio, agosto e settembre sono previste visite guidate, di cui molte sono gratuite, ai principali monumenti cittadini, tra i quali la Cappella degli Scrovegni, il Palazzo della Ragione, il Pedrocchi, alcuni Oratori, la Basilica del Santo e la Basilica di Santa Giustina, le statue del Prato della Valle, l’Orto Botanico, il MUSME e poi visite straordinarie ai Musei dell’Università, tra i quali il nuovo fantastico Museo della Natura e dell'Uomo di Palazzo Cavalli.

Ed ancora, Aperitivo in musica ai Musei Civici; escursioni e visite guidate nel territorio della provincia con degustazioni, percorsi in battello lungo l’anello fluviale padovano.

Tutte le escursioni, visite guidate, esperienze ed eventi, sono visibili e prenotabili online presso www.notturnipadovani.it e presso gli uffici IAT di Padova e di Abano Terme o presso alcune agenzie di viaggi i cui indirizzi sono indicati nel sito web.

Programma dal 26 al 30 settembre

Martedì 26 settembre

ore 17.30 > 18.15

Visita al Battistero della Cattedrale di Padova

Visita guidata al Battistero della Cattedrale, Patrimonio UNESCO per i suoi affreschi trecenteschi!

Visita guidata al Battistero della Cattedrale, Patrimonio UNESCO per i suoi affreschi trecenteschi! Alle 19.20 e alle 20.40

Visite animate - Cappella degli Scrovegni

Visite animate per rendere ancora più suggestiva e magica l'esperienza della visita della Cappella degli Scrovegni!

Mercoledì 27 settembre

ore 8 > 13.15

Minicrociera tra le Ville della Riviera del Brenta

Romantiche minicrociere lungo la Riviera del Brenta alla scoperta delle Ville Venete!

Giovedì 28 settembre

Alle ore 19.20 e alle ore 20.40

Visite animate - Cappella degli Scrovegni

Visite animate per rendere ancora più suggestiva e magica l'esperienza della visita della Cappella degli Scrovegni!

Sabato 30 settembre

ore 10 > 12

Arquà Petrarca e i suoi segreti d'arte e cultura, sulle tracce del grande poeta

Passeggiata alla scoperta di Arquà Petrarca e visita alla Casa di Petrarca con musica e sorprese!

Informazioni

Foto da comunicato stampa