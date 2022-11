Novembre PataVino 2022, tutti gli eventi della settimana

Novembre PataVino apre la sua programmazione, venerdì 4 novembre alle ore 21.15, nel principale teatro padovano, il Teatro Verdi, con un viaggio nel tempo, in forma di reading, per riscoprire le donne che hanno regalato a Padova l’idea del cambiamento compiendo passi importanti per la Storia della città.

Avventuriere, scrittrici, giornaliste, politiche, donne del popolo: intraprendenti, fiere, coraggiose.

In scena la scrittrice Silvia Gorgi e l'attrice Cristina Maffia per un omaggio, lungo i secoli, alle figure di donne che a Padova hanno fatto la storia divenendo esempi da seguire. Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti. Prenotazione su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-le-donne-nella-storia-di-padova-444639628097

Domenica 6 novembre alle ore 10.30 l’Orto Botanico ospita l’evento I segreti dell'orto botanico in collaborazione con Garden Cavinato, Consorzio Vini Colli Euganei e Barco Teatro. Un'occasione imperdibile per scoprire ogni angolo di questo luogo straordinario accompagnati da una guida esperta che ci racconterà. Il tour si concluderà nell'adiacente Barchessa di Villa Tron – sede del Barco Teatro – con una speciale degustazione di vini. Ingresso a pagamento, 5 euro con prenotazione obbligatoria su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-i-segreti-dellorto-botanico-444713970457

Un pomeriggio all'insegna della musica nell'accogliente bottega ottica Pour Moi, con Sergio Cossu, pianista, polistrumentista, compositore, editore musicale e produttore discografico. Alle ore 17.30 per questo evento Cossu eseguirà al pianoforte alcuni brani tratti dalla sua produzione discografica Falsopiano, Aprile, Esitazioni e Musica dalla finestra. L'evento è aperto a tutti e, come da tradizione, Pour Moi Bottega Ottica (via Daniele Manin 26) offrirà a tutti i partecipanti un calice di vino in collaborazione con l'azienda Caspineda.

https://suonipatavini.it/ https://www.pourmoibottegaottica.com/

Proprio nell’ottica di far conoscere meglio il vivace tessuto produttivo e culturale patavino, agli appuntamenti dal vivo si aggiungeranno anche contenuti video, con interviste e contributi esclusivi che verranno promossi tramite i canali social ufficiali della kermesse (FB, IG, Youtube e Telegram @suonipatavini). Il palinsesto completo dei video, insieme al programma dettagliato degli eventi, è disponibile sul sito www.novembrepatavino.it

La rassegna è curata dall'associazione culturale Veneto Suoni e Sapori con il contributo del Comune di Padova Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Attività Produttive e Commercio e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Main sponsor Banca Patavina. Sponsor Autoserenissima Land Rover, In's Mercato, Stylplex, Venice Prom ex, Consorzio Vini dei Colli Euganei, Pasticceria Giotto, Radio Padova e Easy Network.

Prossimi eventi in programma

VENERDÌ 4 NOVEMBRE | ORE 21.15

RIDOTTO TEATRO VERDI via dei Livello, 32 | Padova

LE DONNE NELLA STORIA DI PADOVA

DOMENICA 6 NOVEMBRE | ORE 10.30

ORTO BOTANICO via Orto Botanico 15 | Padova

I SEGRETI DELL'ORTO BOTANICO

DOMENICA 6 NOVEMBRE | ORE 17.30

POUR MOI BOTTEGA OTTICA via Daniele Manin 26 | Padova

NOTE DI PIANOFORTE CON SERGIO COSSU

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE | ORE 21

SALA CARMELI via Galileo Galilei 36 | Padova

ESSERE PADOVA: UNA RICETTA PER LA FELICITÀ

VENERDÌ 11 NOVEMBRE | ORE 18.30

SALA DELLA GRAN GUARDIA piazza dei Signori | Padova

ALLA SCOPERTA DELLA PADOVA ANTICA: STORIA, ARCHEOLOGIA, RACCONTI

VENERDÌ 11 NOVEMBRE | DALLE ORE 18.30

BORGO DEL CARMINE piazza Petrarca | Padova

IL VENERDÌ AL CARMINE: ESPLORA, SOGNA, SCOPRI E DEGUSTA

SABATO 12 NOVEMBRE | ORE 18

SPAZIO35 CENTRO CULTURALE ALTINATE SAN GAETANO via Altinate 71 | Padova

ARTE E FILOSOFIA: FRANCESCO VALAGUSSA INCONTRA ADONE BRANDALISE

SABATO 12 NOVEMBRE | DALLE ORE 19

ENOTECA MEDITERRANEA via del Carmine 6a | Padova

SLOW FOOD & WINE A KM0

DOMENICA 13 NOVEMBRE | ORE 11

MERCATO SOTTO IL SALONE piazza delle Erbe e piazza dei Frutti | Padova

LE PIAZZE DEL GUSTO

DOMENICA 13 NOVEMBRE | ORE 18.30

ORATORIO DI SAN GIORGIO piazza del Santo | Padova

CORO DI VOCI BIANCHE CESARE POLLINI

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE | ORE 18

SALA DELLA CARITÀ via S.Francesco 61 | Padova

BEPPE SEVERGNINI: 50 MOTIVI PER ESSERE ITALIANI

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE | ORE 18.30

BATTISTERO DELLA CATTEDRALE piazza Duomo | Padova

NOTE DI CHITARRA AL BATTISTERO DEL DUOMO

SABATO 19 NOVEMBRE | ORE 18

FOYER TEATRO VERDI via dei Livello 32 | Padova

VIVALDI, PIAZZOLLA, MORRICONE

DOMENICA 20 NOVEMBRE | ORE 17.30

SALA ROSSINI CAFFÈ PEDROCCHI via VIII Febbraio 15 | Padova

RINASCITE. DA PADOVA NEL MONDO: STORIE DI IMPRESE, SCIENZA, CULTURA

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE | ORE 18

SALA DELLA CARITÀ via S.Francesco 61 | Padova

ALAN FRIEDMAN: IL PREZZO DEL FUTURO

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE | ORE 18

CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI piazza Eremitani 8 | Padova

I SEGRETI DI GIOTTO EVENTO SPECIALE

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE | ORE 18.30

GINGERGI VEGGIEPOP RESTAURANT via Bronzetti 18 | Padova

CINQUE SENSI VEGGIE

VENERDÌ 25 NOVEMBRE | ORE 17.30

SALA BIANCA CAFFÈ PEDROCCHI via VIII Febbraio 15 | Padova

100% CIOCCOLATO

VENERDÌ 25 NOVEMBRE | DALLE ORE 20.30

BARCO TEATRO via Orto Botanico 12 | Padova

ALBERTO MARCOMINI: L’ARTE CONTEMPORANEA DEL FORMAGGIO

DOMENICA 27 NOVEMBRE | ORE 18

SALA CARMELI via Galileo Galilei 36 | Padova

OMAGGIO A ENNIO MORRICONE TRA PAROLE E MUSICA

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE | ORE 18

SALA CARMELI via Galileo Galilei 36 | Padova

TELMO PIEVANI: LA NATURA NON CI GIUDICA

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE | ORE 17.30

SALA DEL ROMANINO piazza Eremitani 8 | Padova

GIAN ANTONIO STELLA INTERVISTA TITO BOERI

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE | ORE 18

SALA ROSSINI CAFFÈ PEDROCCHI via VIII Febbraio 15 | Padova

GALA DELLE BOTTEGHE STORICHE PADOVANE

VENERDÌ 2 DICEMBRE | ORE 19

PALAZZO CONTI vicolo dei Conti 14 | Padova

DEGUSTANGO: 5 SENSI IN BALLO

SABATO 3 DICEMBRE | DALLE ORE 20.30

CAFFÈ LETTERARIO TRECCANI via Umberto I° 2/8 | Padova

CENA IN MUSICA: ELISA PALADIN & FRIENDS

DOMENICA 4 DICEMBRE | ORE 17

SALA CARMELI via Galileo Galilei 36 | Padova

CARTONI ANIMATI IN JAZZ

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE | ORE 21.15

TEATRO MADDALENE via S. Giovanni da Verdara 40 | Padova

TRENT'ANNI SCRITTI E SUONATI PRIMA ASSOLUTA

SABATO 10 DICEMBRE | ORE 17

GELATERIA LA ROMANA piazzetta Milano | Padova

NOTE GOSPEL CON SUMMERTIME LAB