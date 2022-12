Novembre PataVino 2022, tutti gli eventi della settimana

novembre-patavino-2022-tutti-eventi-7-10-dicembre-2022.html

Torna anche quest'anno Novembre Patavino con la sua nona stagione che coinvolgerà tutta la città dal 4 novembre al 10 dicembre. Un Festival che a ogni edizione propone eventi di assoluto livello con ospiti di fama nazionale ma anche iniziative culturali e conviviali per promuovere le eccellenze artistiche ed enogastronomiche del nostro territorio.

Per questa edizione la rassegna propone tre diversi format e più di un mese di eventi di altissima qualità. Un vero e proprio festival che invaderà la città e i suoi luoghi più caratteristici con un ricco calendario di concerti, degustazioni, visite guidate, spettacoli e reading letterari.

Saranno più di 30 gli appuntamenti tra eventi in presenza e contenuti video per promuovere le eccellenze culturali ed enogastronomiche del territorio.

Tra i protagonisti Alan Friedman, Beppe Severgnini, Daniela Lucangeli, Telmo Pievani, Silvia Gorgi, Gian Antonio Stella, Anna Maria Cattelan, Tito Boeri, Massimo Carlotto e Alberto Marcomini.

Ecco i format di questa edizione:

Padova Meravigliosa tra arte, parole e musica

Incontri, concerti, visite guidate e reading teatrali nelle sale più belle della città, inclusi i siti inseriti nella World Heritage List dell’UNESCO

Storie e sapori del territorio

Degustazioni, workshop e cene gourmet in ristoranti, enoteche, caffè storici e bistrot per valorizzare le tipicità dei sapori del territorio e far vivere nuove esperienze enogastronomiche.

Vini & Cicchetti

Video-interviste per promuovere i prodotti del territorio attraverso un tour di enoteche, ristoranti e bistrot ad assaggiare i cicchetti più gustosi abbinati ai vini dei Colli Euganei.

Programma completo sul sito www.novembrepatavino.it e sui canali social Suoni Patavini

Mercoledì 7 dicembre | ore 21.15

Teatro Maddalene | via S. Giovanni da Verdara 40 | Padova

TRENT'ANNI SCRITTI E SUONATI

PRIMA ASSOLUTA

con

Massimo Carlotto voce narrante

voce narrante Maurizio Camardi sassofoni, duduk

sassofoni, duduk Sergio Marchesini fisarmonica

Il Teatro Maddalene – piccolo teatro situato all'interno dell'oratorio delle Maddalene, chiesa di un complesso conventuale del XIV secolo – ospita la prima nazionale del nuovo spettacolo di Massimo Carlotto.

Due amici – uno scrittore, l’altro musicista – raccontano un percorso lungo ormai trent’anni di creazione e sviluppo di progetti teatrali, musicali, cinematografici e televisivi.

Percorso che ha coinvolto nel tempo altri amici artisti, anche su terreni solidali e di impegno civile. Una storia di incontri, condivisioni, esperienze, aneddoti. Uno sguardo sul mondo, sull’Italia che è cambiata.

INGRESSO: gratuito fino a esaurimento posti

PRENOTAZIONE: obbligatoria su https://bit.ly/3Xxm9I8

Sabato 10 dicembre | ore 17

Gelateria La Romana | piazzetta Milano | Padova

NOTE GOSPEL CON I SUMMERTIME LAB

La Gelateria La Romana vi aspetta in Piazzetta Milano per festeggiare con dolcezza l'arrivo delle festività natalizie.

In occasione dell'evento di chiusura di Novembre PataVino si potranno gustare tutte le specialità - dalle Crêpes Gourmet farcite con cremoso gelato alle bevande calde come cioccolata e zabaione – in un pomeriggio di grande energia accompagnati dalle note gospel del Summertime Lab, coro di giovani talenti tra i 15 e 20 anni che si propone come momento formativo per imparare canto, vocalità, presenza scenica e interpretazione.

I Summertime Lab eseguono principalmente brani tratti dal repertorio spiritual e gospel, ma spaziano anche tra le colonne sonore di cartoni animati, film e musical e i canti tradizionali della musica europea, africana, sudamericana.

Un'occasione unica tra musica e golosità per conquistare anche i cuori più freddi!

INGRESSO: ingresso libero

La rassegna

La rassegna è curata dall'associazione culturale Veneto Suoni e Sapori con il contributo del Comune di Padova Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Attività Produttive e Commercio e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Main sponsor Banca Patavina. Sponsor Autoserenissima Land Rover, In's Mercato, Stylplex, Venice Promex, Consorzio Vini dei Colli Euganei, Pasticceria Giotto, Radio Padova e Easy Network.

Proprio nell’ottica di far conoscere meglio il vivace tessuto produttivo e culturale patavino, agli appuntamenti dal vivo si aggiungeranno anche contenuti video, con interviste e contributi esclusivi che verranno promossi tramite i canali social ufficiali della kermesse (FB, IG, Youtube e Telegram @suonipatavini). Il palinsesto completo dei video, insieme al programma dettagliato degli eventi, è disponibile sul sito www.novembrepatavino.it

Foto articolo da comunicato stampa