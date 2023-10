"Nuovo esordio", ad Este una mostra che celebra il potere trasformativo dell'arte in tempi di cambiamento

È un ritorno significativo per sette talentuosi artisti che avevano inaugurato la mostra "7 Storie d’Arte" alla Pescheria Vecchia di Este il 15 febbraio 2020, per vederla spegnersi prematuramente a causa del focolaio di Covid che aveva colpito il vicino Vo’ Euganeo. Ora, tre anni dopo, questi stessi artisti si riuniscono nuovamente sotto il titolo "Nuovo esordio", una mostra collettiva a cura di Sonia Strukul che si tiene nella chiesa di San Rocco ad Este, patrono delle vittime della peste.

La mostra, promossa dalla Pro Loco di Este con il patrocinio del Comune di Este, inaugura sabato 14 ottobre alle ore 18.00 con la speciale partecipazione della violinista Varina Fortin e rimarrà aperta ad ingresso gratuito fino al 22 ottobre dal lunedì al venerdì ore 16-19, sabato e domenica ore 10-12 e 16-19.

“Nuovo Esordio” presenta i percorsi artistici di Domenico Cardella, Maria Rita Catalano, Ivana Ceresa, Renzo Fortin, Eros Rizzo, Barbara Scarparolo e Sonia Strukul. Il gruppo è lo stesso, la città anche: hanno voluto ripartire da dove è avvenuta la frattura perché c’è un prima e un dopo, tutto è cambiato, anche l’arte e gli artisti. “Nuovo esordio”, già dal titolo così emblematico, non è solo un’esposizione artistica, ma una celebrazione del potere trasformativo dell'arte in tempi di cambiamento. «In questa mostra ogni artista rivela il proprio mondo creando un'esperienza visiva che definirei “disomogenea” – spiega la curatrice, e artista in mostra, Sonia Strukul - perché le personalità artistiche si esprimono in totale autonomia mettendo a confronto linguaggi diversi».

C’è voglia di mostrarsi, voglia di bello, di armonia, di riscatto, come riprova che il talento inventivo e immaginativo e la forza emotiva dell’arte possono rivestire un ruolo fondamentale nella formazione delle nuove generazioni: l’arte da sempre cerca di dare delle risposte. “Nuovo esordio” invita il pubblico ad immergersi nelle profondità dell'espressione umana, ad abbracciare il cambiamento e ad esplorare le nuove prospettive offerte dal linguaggio non verbale dell'arte.

NUOVO ESORDIO / Cardella, Catalano, Ceresa, Fortin, Rizzo, Scarparolo, Strukul

a cura di Sonia Strukul

Chiesa di San Rocco

Via Monache, 5 - Este (Padova)

dal 14 al 22 ottobre 2023

inaugurazione 14 ottobre ore 17

Ingresso libero.