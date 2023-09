Oktoberfest Mestrino: un assaggio di Baviera al Tiama Cocktail Bistrot

Al Tiama Cocktail Bistrot di Mestrino arriva l'Oktoberfest, portando con sè un assaggio di Baviera da gustare dal 21 al 24 settembre. Il locale in questione, infatti, per 4 giorni si trasforma in un autentico padiglione bavarese, e accoglie i propri clienti portandoli nell'atmosfera dell'Oktoberfest pur senza spostarsi da Mestrino.

? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO ?

Ad allietare gli ospiti le migliori birre bavaresi direttamente da Monaco e servite in boccali tradizionali e piatti tipici bavaresi, dai wurstel agli stinchi e ai pretzel. Stesso discorso per l'atmosfera, autunnale accogliente: la serra e l'estivo si trasformano infatti in un ambiente super festoso, con decorazioni autunnali a tema e ottima musica.

Il programma

Giovedì 21 settembre: Un viaggio nel passato con le sigle dei cartoni animati e i tormentoni televisivi, rivisitati in chiave Rock'n'Dance dai "presuntuosi" cantastorie di Freeway. Una band che suona le sigle di tutto quello che passa per la TV. Un'esperienza unica!

Venerdì 22 settembre: Tre grandi show in un'unica serata con le migliori hit degli anni '90! I Feel 65, l'unico omaggio agli Eiffel 65 in Italia, e Elemento 90, un progetto che ripercorre la storia delle band originali di quegli anni, faranno ballare l'Italia intera.

Sabato 23 settembre: Gli Harley Max, composti da musicisti professionisti, offriranno un tributo autentico alla musica che ha fatto la storia della nostra cultura. Unisciti a noi per vivere l'entusiasmo, la nostalgia e la potenza di questi brani indimenticabili.

Domenica 24 settembre: Una DJ Party Band dedicata agli anni 2000! I Mist ti faranno vivere oltre due ore di puro spettacolo, pieno di divertimento, gioia ed emozioni. Balla al ritmo della musica dance e lascia che i ricordi di un'epoca dorata si intreccino con le emozioni del presente.

TiAma Bistrò Via levico a Mestrino - +39 351 925 3415. Ingresso gratuito.