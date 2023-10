Al Teatro Excelsior Mortise "Oleg racconto dalla shoah"

Il terzo spettacolo della rassegna “OTTOBRE IN PROSA” è “OLEG racconto dalla Shoah”. Oleg, “santo benedetto” in russo, è un operaio che come tanti altri uomini del suo tempo assiste all’ascesa del Nazismo nell'Europa del ‘33. Appunto l’Europa, un luogo che riassume varie culture ed etnie. Un luogo sacro, culla della cultura mondiale, che diventerà teatro di una delle più terribili ideologie: il Nazismo. Oleg osserva e cerca di opporsi ma le sue azioni lo porteranno a delle scelte: salvare la famiglia e salvare una bambina ebrea. La scelta diventa sacrificio e il sacrificio lo porterà nella pagine più oscure di metà Novecento: l’Olocausto.

