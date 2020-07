“Oltre il Ponte dell’Arcobaleno - Il viaggio di Susi”, reading teatrale/musicale a Carmignano

Prosegue anche ad agosto il cartellone di “Estate in Cultura 2020” a Carmignano di Brenta, a cura dell’Assessorato alla Cultira e dell’Associazione Tempi e Ritmi.

Scarica il programma completo

Sabato 1 alle ore 21.15, in Piazza Marconi, sarà rappresentato il reading teatrale/musicale “Oltre il ponte dell’arcobaleno - Il viaggio di Susi” tratto dal libro omonimo di Giancarlo “Giko” Pavan, che sul palco, da grande musicista qual è, accompagnerà al pianoforte ed al contrabbasso, e con l’ausilio di videoproiezioni, le letture dell’attore Giuseppe Savio.

Dopo il successo del reading del primo libro “Aspettami sulla cima”, decretato nel corso di varie manifestazioni di incontri con gli autori, compresa la scorsa edizione del “Dicembre culturale” di Carmignano, ora Pavan presenta il suo nuovo libro in cui ha affrontato, attraverso una sorta di favola, il tema della vita dopo la morte, non solo per gli uomini ma per tutte le creature, in una comunione tra persone e animali, in un ambiente in cui la natura fa da protagonista, con le montagne (tanto amate dall’autore) la musica (sua compagna di vita) e anche la giustizia (massima aspirazione dell’uomo).

Tra il mondo dei vivi e quello dei morti c’è un legame, che si realizza attraverso il Ponte dell’Arcobaleno, secondo una leggenda tramandata anche dagli indiani d’America: Susi, il cane bracco protagonista del precedente volume, inizia il suo viaggio dal momento della morte fino ad incontrare alcune persone care all’autore, già passate per il Ponte.

Informazioni al 351.9220080 e sulla pagine facebook ufficiali del Comune di Carmignano di Brenta e di Tempi e Ritmi.

Ingresso e orari

Alle ore 21.15, ingresso gratuito.

Prenotazione e accesso alla platea dalle ore 20 presso l'area spettacoli.

Info web

https://www.facebook.com/comunecarmignanodibrenta