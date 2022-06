Omaggio a Morricone con Casanova Venice Ensemble e Chiara Luppi a Va Oltre La Tenuta a Bovolenta

Va Oltre La Tenuta presenta l'omaggio a Ennio Morricone con la Casanova Venice Ensemble diretta dal maestro Costantino Carollo e con la partecipazione di Chiara Luppi con Gianluca Carollo alla tromba per un pomeriggio tra natura, l'inebriante profumo della lavanda e la visita al suo labirinto a partire dalle 18 domenica 19 giugno

C'è sempre una prima volta. Ma in certi luoghi, l'emozione che provi è come fosse sempre la prima volta. Questa è Va Oltre La Tenuta, ad un passo da Padova, dove si respira vita, amore, rispetto e dove i ritmi sono quelli della natura, sempre. Una cornice unica e un palco naturale che il prossimo 19 giugno ospita il suo primo concerto con un omaggio al grande maestro Ennio Morricone in occasione della fioritura della lavanda e il suo labirinto. Una serata in musica nel rispetto dei tempi della natura, all'imbrunire. Un palco immerso nel verde abitato dai cavalli, animali preziosi che qui vivono in armonia con l'uomo e che sapranno soprendere durante lo spettacolo. Ci sono il Coro e orchestra Casanova Venice Ensemble, trenta elementi diretti dal maestro Costantino Carollo con guest star la voce unica di Chiara Luppi, alla tromba Gianluca Carollo. Indimenticabili le opere del maestro per l'occasione suonate al tramonto che tra un capolavoro e l'altro, mirano a suggestionare lo spettatore attraverso la musica, la poesia, le immagini e le performance degli artisti. Novanta minuti di magia in un viaggio che diventa un'esperienza multisensoriale.

Il labirinto

Il labirinto di lavanda più grande d'Italia trae ispirazione dal cammino che i Cavalieri templari percorrevano per entrare nell'Ordine. I labirinti erano in antichità dei percorsi iniziatici: chi entrava sapeva che ne sarebbe uscito trasformato e pronto ad intraprendere una nuova vita con nuove potenzialità da esprimere. Il disegno che la lavanda riproduce è stato ideato su immagine del labirinto di Notre Dame di Chartres che i Templari usavano per entrare nell'Ordine. Il significato simbolico è molto importante rappresenta la via maestra per raggiungere i propri ideali, il centro, e sviluppare i propri talenti, il percorso, proseguendo sempre con tenacia e pazienza superando le difficoltà e le deviazioni che la vita pone. Proseguire con fiducia nel cammino è la chiave per arrivare al centro e realizzare ciò che darà il senso desiderato alla nostra vita.

La lavanda

E' una delle piante più antiche conosciuta per le moltissime proprietà benefiche. Attualmenter è utilizzata frequentemente perché aiuta il rilassamento concilia il sonno e previene l'insorgere di emicranie. Deve il suo nome dal gerundio lavando grazie al potere di detergere in profondotà e al poter antibatterico che da sempre le viene attribuito.

I cavalli

Vivono nella maniera più vicina possibile alle loro esigenze, organizzati in piccoli gruppi un po' come accade in natura per permettere loro un alto livello di socialità tra loro e con le persone.

L'orchestra

Casanova Venice Ensemble diretta dal maestro Costantino Carollo si esibisce sia in Italia che all'estero e vanta collaborazioni con artisti nazionali ed internazionali tra cui Giò DI Tonno, Lola Ponce, Dolcenera, Alex Britti, Vittorio Matteucci. L'orchestra propone un itinerario mozzafiato tra le musiche di Morricone, un omaggio a questo gigante della musica che tutto il mondo ci invidia.

Il maestro Costantino Carollo ha da poco ricevuto dal presidente della Repubblica il titolo di Cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica italiana per aver diffuso nel mondo la cultura musicale italiana.

Special guest Chiara Luppi

Una voce dolce con sensibilità jazz and soul, da Sanremo Giovani a The Voice passando attraverso collaborazioni importanti con artisti italiani e internazionali. Voce di sigle televisive, cantattrice nei musical di Guardì e Riccardo Cocciante, cartoni animati e spot radiofonici tra cui Rtl 102.5 Very Normal People.

Il biglietto comprende a partire dalle ore 18 visita al labirinto di lavanda e serata omaggio a Ennio Morricone.

Aree ristoro disponibili dalle 18 alle 23 per continuare l'esperienza godendosi il cielo stellato.

In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato.

Per acquistare il ticket

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-omaggio-a-e-morricone-orchestra-al-tramonto-nella-tenuta-va-oltre-339180336517

Info

Va Oltre La Tenuta

via Candiana 2 35024 Bovolenta Padova

Biglietti

Biglietto di ingresso generale

24,59 euro + 5,41 euro IVA

Info web

