The Willin' Fools, torna il Padova Jazz al Pedrocchi

"Padova Jazz al Pedrocchi" è organizzato dall'Associazione Culturale Miles in collaborazione con il Caffè e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova.

Venerdì 25 agosto 2023 | ore 20

Caffè Pedrocchi, Padova

The Willin’ Fools

Conor Hughes – mandolino, voce

Andrew Grafton – chitarra, voce

Paul Johnston – basso

Rafal Szydlowski – violino

Marty Paisley – batteria

The Willin’ Fools sono una band irlandese diretta da Conor Hughes di Dundalk e composta da 5 elementi: chitarra e voce, mandolino, basso e voce, batteria, cornamusa irlandese e flauto. Il loro repertorio spazia tra i canti e le musiche tradizionali irlandesi, con ballate e ritmi molto coinvolgenti e soli lenti di cornamusa.

La loro musica si muove, inoltre, dal rock irlandese a quello più in generale e la loro caratteristica è quella di rivolgersi a un pubblico trasversale che va dai più piccini ai più anziani, riuscendo a trascinare tutti a ballare in modo spontaneo. Da diversi anni organizzano una rassegna in Italia e tutto il ricavato delle tournée va in beneficenza ai progetti per disabili abbandonati, di cui Conor è uno dei fondatori

Informazioni

Prenotazione obbligatoria

Apericena con drink, tre cicchetti, risotto e acque minerali.

Event price 40 euro

prenotazioni@caffepedrocchi.it | tel. 049 8781231

Associazione Culturale Miles

Via Montecchia 22 A, Selvazzano (PD)

tel. 347 7580904 | info@padovajazz.com

www.padovajazz.com

Info web

https://www.padovajazz.com/pedrocchi/2023-08-25-the-willin-fools/

https://www.facebook.com/events/228844573095283

Foto articolo da comunicato stampa e da evento Facebook