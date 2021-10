Una perla nascosta a Padova: visita guidata al Parco Treves De' Bonfili

Visita guidata gratuita a cura delle guide turistiche di Vox Artes APS per scoprire e valorizzare un Parco dal passato accattivante da un punto di vista storico, simbolico e naturalistico. Appartenuto ad una delle famiglie emergenti degli inizi dell’800, i Treves De' Bonfili, scelsero Padova come centro dei propri affari. Il Parco, collocato in un luogo scelto ad hoc, conserva ancora il suo fascino.

Info e iscrizione obbligatoria a prenotazioni@voxartes.it oppure al numero 351 5418518 (9-18).

Punto d'incontro Via B. d'Alviano ingresso Parco Treves. Questo itinerario è organizzato nell'ambito del Bilancio Partecipato 2021 con il contributo del Comune di Padova Assessorato alla Cultura Consulta 1 Centro.

Appuntamento il 23 ottobre 2021 alle ore 10.30.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events/300188995278784.

