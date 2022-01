Visita guidata: Padova a piccoli passi

Una visita guidata che coniuga la storia del territorio con il trekking: dal Bassanello a via Vittorio Emanuele II. Questo itinerario desidera far conoscere la parte a sud di Padova con temi legati all'acqua, alle attività industriali per poi passare al di là delle Mura cinquecentesche e affrontare l'attualità e la street art. Partenza dalla zona del Bassanello con termine nei pressi di Prato della Valle

Percorso di circa km 4

Durata circa 3 ore

Costo: 15 euro a persona

Informazioni e contatti

Prenotazione obbligatoria: info@passaggiculturali.com oppure al 351 7948826 (whatsapp ore 9-18) indicando nome e cognome dei partecipanti e numero di cellulare per eventuali comunicazioni. Nell'eventualità di disdetta inviare mail o messaggio almeno 24 ore prima della visita.

La visita guidata si svolge nel rispetto delle norme anti Covid-19. In caso di maltempo la visita guidata sarà riprogrammata.

Web: https://www.facebook.com/events/699777211181689/.