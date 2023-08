La settimana del Pride Village Virgo con Lorenzo Balducci, Sofia Gottardi, Timothy Cavicchini e Valentina Dallari

Dopo i festeggiamenti per il Ferragosto, che hanno inondato di schiuma gli ospiti alla Fiera di Padova, il Pride Village Virgo, il Festival LGBTQIA+ più importante d’Italia riprende la propria programmazione da mercoledì 16 a sabato 19 agosto con un ricco programma di teatro, Stand Up Comedy, Musica e Arte Performativa.

Mercoledì 16 agosto - La picaresca vista degli attori. Lorenzo Balducci al Pride Village Virgo con “Fake”

Mercoledì 16 agosto protagonista del palco del Pride Village Virgo sarà l’attore Lorenzo Balducci, che porterà al Festival lo spettacolo Fake, scritto da Riccardo Pechini e Mariano Lamberti, nel quale, con il suo inimitabile stile, prende di mira il mondo dello spettacolo.

In particolare, la satira di Balducci si concentra sulla picaresca vita degli attori che l’attore divide in categorie: gli onnipresenti, i raccomandati, i “cani”, i caratteristi a vita, i sopravvalutati. Attraverso coreografie e musiche in stile musical di Broadway, il pubblico verrà introdotto nel grottesco mondo dei provini, dei set televisivi, degli immancabili capricci delle "dive", delle produzioni scalcinate e soprattutto della vita precaria degli attori più giovani che, malgrado il talento, non essendo "amichetti" di qualcuno, sono condannati a essere relegati a un paio di pose in fiction di quart'ordine... e tuttavia non mollano.

La serata, introdotta a partire dalle 19.30 dalla simpatia dell’Aperiradio di Giusva e Lorenzo Bosio, si concluderà sul dancefloor del Boulevard con la disco pop di Mike More.

[Ingresso 10 euro dalle 19.30 alle 23.30, gratuito dalle 23.30 alle 02]

Giovedì 17 agosto - «La comicità è terapia costellata di pensieri scemi?» Risponde Sofia Gottardi

Il giovedì del Pride Village è dedicato in questa XVI edizione alla Stand Up Comedy. Questa settimana, giovedì 17 agosto, sarà ospite la vicentina Sofia Gottardi, vincitrice del primo premio del concorso di comicità Carrozzeria Orfeo "Prove Generali di Solitudine", e nota al grande pubblico per la sua partecipazione a programmi televisivi quali Natural Born Comedians, CCN, Italia's got talent e Comedy Live. Dopo «essersi ubriacata con una sola birra», l’artista, che nei suoi monologhi affronta tematiche come il bullismo, le molestie, sentirsi outsider e la solitudine fuori dai social, promette di rispondere ad alcune domande importanti: esplorare le parti oscure di sé stessi senza prendersi sul serio è possibile? La comicità è terapia costellata di pensieri scemi? Al pubblico scoprirlo.

Al termine dello spettacolo prenderà il via la disco con Daniel DJ alla consolle.

[Ingresso gratuito dalle 19.30 alle 2]

Venerdì 18 agosto - Timothy Cavicchini rende omaggio alle voci femminili della Musica Italiana

Sarà una serata al femminile quella che prenderà il via venerdì 18 agosto al Pride Village Virgo. Dopo l’Aperiradio, sarà ospite del Festival Nerina Milletti, protagonista e studiosa del movimento delle donne dagli anni ’70 e attivista per le rivendicazioni delle persone lesbiche dal 1979. Nel corso della sua carriera ha pubblicato articoli di storia lesbica su riviste specialistiche, presentato i suoi lavori a congressi nazionali e internazionali, tra i quali Historicising the Lesbian (Dublino, 2006), curato la voce “Italy” per l’Encyclopedia of Lesbian Histories and Cultures (New York, 2000) ed è stata docente alla Scuola Estiva di Storia delle Donne a Pontignano. Al Village ricorderà la vita e le opere di Mariasilvia Spolato, pioniera del movimento per i diritti delle persone omosessuali e prima donna in Italia a dichiarare pubblicamente la propria omosessualità e, per questa ragione, discriminata e perseguitata.

Sempre alle donne sarà dedicato l’appuntamento con la musica live che vedrà il musicista e cantautore, Timothy Cavicchini rendere omaggio, insieme alla sua band, alle voci femminili della Musica Italiana. Frontman della band Ostetrika Gamberini, Cavicchini, nel 2013 arriva secondo assoluto alla prima edizione di The Voice of Italy insieme a Piero Pelù. Lo stesso anno esce il suo primo EP A Fuoco. Nel 2014 con Ti sto ancora cercando e poi nel 2016 con All'infinito partecipa alle selezioni di Sanremo Giovani. Nel 2016 esce Ti rubo gli occhi e prende il via la realizzazione del nuovo album inedito che esce a maggio 2018, Nudi e perpendicolari. Nel 2019 Timothy è impegnato in TV nel programma All Together Now in onda su Canale 5. Lasciata nel 2020 la band, gira l’Italia con il tour con Ricomincio da me, nuovo show con cui porta sul palco i brani originali della sua carriera, sia in elettrico che in acustico. A fine 2021 Timothy torna in studio e l'11 gennaio 2022 esce il singolo Io preferisco mentire, seguito, a novembre 2022, da Due come noi, prodotto da Nicolò Fragile.

Saranno due virtuose della consolle, poi, a portare i “Villeggianti” al termine della notte. Il palco del Boulevard ospiterà il Disco Chica Party con Valentina Lee Joy, mentre al Palavillage, Nykos aprirà il Dj set di Valentina Dallari, approdata al mondo della dance dopo una carriera nel mondo della moda. Ha partecipato, inoltre, come tronista a Uomini e donne, e nel gennaio del 2018 ha confessato di avere iniziato le cure per combattere l’anoressia, supportata dal fidanzato e dalla famiglia. Dopo aver vinto la sua battaglia apre un blog (In her shoes) dedicato all’argomento e pubblica per Piemme Non mi sono mai piaciuta e Uroboro. Viaggio eterno nelle crepe dell'anima. Figlia di un rocker e nipote di un dj funk, prende spunto da tutti i generi musicali per rendere uniche le sue performance.

[Ingresso gratuito dalle 19.30 alle 21; 8 euro dalle 21 alle 4]

Sabato 19 agosto - Dieci anni di Miss Drag Queen Triveneto in una sola notte

Si possono riassumere in una serata dieci anni di uno dei concorsi più blasonati del Mondo Drag italiano? È quello che si cercherà di fare sabato 19 agosto al Pride Village Virgo, che ospiterà il Gran Galà di Miss Drag Queen Triveneto, sezione del Nordest del Concorso Nazionale che ha come principale obiettivo quello di promuovere il livello ed il prestigio culturale e “professionale” delle Drag Queen. Sul palco, a colpi di tacchi vertiginosi, si renderà omaggio alle artiste vincitrici.

I cancelli del Village apriranno come di consueto alle 19.30. Ad attendere il pubblico, assieme all’Aperiradio, sette punti bar, per un aperitivo o un after dinner, un’enoteca e una caffetteria. Per cenare: cucina asiatica, sushi e fusion, primi e grigliate, tartare di pesce, pizzeria e paninoteca, grazie ai diversi ristoranti ed i pub del centro cittadino che hanno spostato al Festival il loro giardino estivo.

Dopo il Galà, l’appuntamento è sulle piste del Festival. Sul Boulevard vedremo in azione Matthew Wonderbratz, Dj del duo BarbieTurici, che vanta collaborazioni con le più importanti realtà LGBT emiliano romagnole e venete. Al Palavillage sarà invece protagonista. Dj Fake Plastic. Influenzato dalla musica house, acid house, new beat della fine degli anni 80, Fake Plastic inizia ufficialmente a mettere i dischi nel 1990 nel Nord Est d’Italia. Le sue selection sono di contaminate dall’electro pop come dei miti dai quali si è sempre lasciato trascinare: New Order, Depeche Mode, Kraftwerk, The Cure. In breve tempo diventa Dj resident in molte discoteche italiane e partecipa come guest a molti eventi in Italia e all’estero sempre suonando musica innovativa dalla house alla deep house, techno, tech-house. Da alcuni anni, lo stretto sodalizio con l’etichetta LAD Publishing & Records ha portato i suoi pezzi al vertice delle classifiche underground.

[Ingresso gratuito dalle 19.30 alle 21; 8 euro dalle 21 alle 23.30; 18 euro dalle 23.30 alle 4 con prima consumazione inclusa]

Pride Village Virgo

La XVI edizione del Pride Village Virgo è organizzata con il patrocinio del Comune di Padova e Virgo Fund. Title e Main Sponsor: Virgo Milano Cosmetics. Partner del Village sono: bitHOUSEweb, Suomy, Onova, Acualita, Doreca, Red Bull, Campari, P31 e Coca-Cola, per il quinto anno consecutivo tra i sostenitori del Pride Village e quest’anno dell'Associazione SAT PINK Verona e Padova che sostiene con servizi psicologici, legali e medici le persone in transizione.

Grazie al supporto di Ticketmaster in occasione degli eventi sarà possibile acquistare il biglietto in prevendita, saltando la coda alle casse e accedendo al Parterre VIP sottopalco.

