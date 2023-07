Sandra Milo e Duncan James inaugurano il mese di agosto del Pride Village Virgo

Il Pride Village Virgo, il Festival LGBTQIA+ più grande d’Italia, apre il mese estivo per eccellenza con l’onore di ospitare mercoledì 2 agosto una vera e propria icona del cinema, del teatro e della televisione italiana: Sandra Milo. Sul palco racconterà in un’intervista la sua vita e la sua carriera, entrambe straordinarie e reciterà alcune poesie scritte di suo pugno.

Fondamentale per lei fu l'incontro con il regista Federico Fellini, con il quale gira 8 e 1/2 e Giulietta degli spiriti, vincendo per entrambi il Nastro d'Argento come miglior attrice non protagonista. Da allora diventa musa ispiratrice di per registi del calibro di Dino Risi, Antonio Pietrangeli, Roberto Rossellini, Sergio Corbucci, in una carriera che l’ha vista recitare sempre accanto a interpreti eccezionali, tra cui Totò, Vittorio De Sica, Eduardo De Filippo, Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni e molti altri. Non da meno la sua lunga esperienza in teatro, che, in anni recenti, la vede, la vede nel cast di 8 donne e un mistero, Il letto ovale, diretta da Gino landi, protagonista insieme a Barbara D'Urso e Maurizio Micheli, Il Club delle Vedove per la regia di Caterina Costantini, Last Minute diretta da Silvio Giordano, Federico... Come Here, scritta da Nicola Bonimelli con la regia di Walter Palamenga, Harry & Sally 9 mesi dopo, per la regia di Claudio Insegno. Nel 2018 ha fatto anche un'escursione nel mondo della canzone d'autore partecipando al brano La fotogenia di Alessandro Orlando Graziano, contenuta nell'album Voyages Extraordinaires. In televisione, dopo programmi storici quali Piccoli fans e Cari genitori, nel 2019, su Rai 1, ha tenuto una rubrica dedicata alla posta del cuore nel programma Io e te, condotto da Pierluigi Diaco, con Valeria Graci. Nel 2020, a fianco di Paolo Ruffini, è stata opinionista e giudice del programma La pupa e il secchione - E viceversa, su Italia 1. Nell'estate del 2020 invece è tornata in Rai come inviata del programma Estate in diretta che vede la conduzione di Andrea Delogu e di Marcello Masi. Nel 2022 è protagonista del docu-reality Quelle brave ragazze con Mara Maionchi ed Orietta Berti. Nel 2023 ne viene prodotta una seconda edizione, sempre con Milo affiancata ancora da Maionchi e da Marisa Laurito. L'11 maggio 2021 le è stato assegnato il Premio David di Donatello alla carriera.

Il festival aprirà come di consueto alle 19.30 con l’Aperiradio di Giusva e Lorenzo Bosio.A fine spettacolo, la serata proseguirà in pista grazie alla selezione musicale di Ovren.

[Ingresso 10 euro dalle 19.30 alle 23.30, gratuito dalle 23.30 alle 02]

Giovedì 3 agosto - La Stand Up Comedy del giovedì con Sandro Canori

Non siamo soli, siamo troppi. Questa è la tesi che sosterrà giovedì 3 agosto Sandro Canori in occasione dell’appuntamento settimanale con la Stand Up Comedy del Pride Village Virgo. I social non sono solo più mondi virtuali ma realtà fin troppo concrete. Abbiamo accettato di rinunciare alla privacy postando e twittando solo per sentirci più soli e frustrati. Ansia, paura, frenesia e arroganza sono le colonne portanti di questa era social, intorno alle quali ruotano i pensieri di un giovane che diventa adulto con annessi dubbi e perplessità.

In attesa dello spettacolo, il pubblico potrà approfittare sette punti bar, per un aperitivo o un after dinner, un’enoteca e una caffetteria. Per cenare potrà scegliere tra cucina asiatica, sushi e fusion, primi e grigliate, tartare di pesce, pizzeria e paninoteca, grazie ai diversi ristoranti ed i pub del centro cittadino che hanno spostato al Festival il loro giardino estivo.

Sarà, infine, Juri Dj a far ballare il pubblico fino alle 2.00

[Ingresso gratuito dalle 19. 30 alle 2]

Venerdì 4 agosto - Al Pride Village musica e talk con Vergo

Il fine settima del Pride Village Virgo inizierà venerdì 4 agosto a base di musica e talk con Vergo, nato a Palermo, ma artisticamente sbocciato a Milano, dove è diventato diventando un artista musicale pop reggaeton, autore, produttore e ricercatore di suoni, melodie e parole a tutto campo. Performer di innato talento scenico e carisma, porta con forza il suo stile e la sua immagine sui palchi, impegnandosi socialmente per i diritti LGBTQ+. Al Festival, Vergo presenterà i suo nuovi singoli Lamento d’Amante e Videocall, che anticipano il suo nuovo EP in uscita a fine estate.

Sempre con la musica proseguirà la serata nei due dancefloor del Village. Sul Boulevard sarà protagonista Moira DJ. Attiva dal 1989 come resident in locali di Vercelli e Novara, Moira ha lavorato in diversi locali del Piemonte, Lombardia, Veneto. Ha collaborato con agenzie milanesi facendo serate nel centro e sud Italia, tornando in Veneto al Boom di Vicenza, al Principe Azzurro di Verona collaborando e poi con organizzazioni gay – friendly in tutta la penisola.

Non saranno da meno i protagonisti della consolle del Palaclub. Francesco Pittaluga, virtuoso dell’elettronica di ultima generazione e delle sonorità house dei decenni '90 e '00, aprirà il set di Stefano Mattara, station manager di Radio Wow, che da metà anni ’90 gira i più importanti locali d’Europa, sia in prima persona sia attraverso le sue produzioni e i suoi remix di successo, tra i quali Crazy di Pitbull & Lumidee, Our Love Craig David ed il tormentone degli ultimi mesi: 1977 di Ana Tijoux.

[Ingresso gratuito dalle 19.30 alle 21; 8 euro dalle 21 alle 4]

Sabato 5 agosto - Al Pride Village Virgo una notte con Duncan James

Dopo il successo del live con Sophie and The Giants, proseguono gli appuntamenti del Pride Village Virgo con le star internazionali della musica. Ospite di sabato 5 agosto sarà Duncan James, una delle voci del gruppo dei Blue, a cui ha affiancato una carriera di successo come attore televisivo, presentatore e protagonista indiscusso dei musical nel West End londinese.

Duncan inizia la sua carriera insieme ai Blue nel 2001 con la pubblicazione dell'album All Rise con il quale ottengono un notevole successo in soli tre anni e mezzo, vendendo più di 15 milioni di copie, vincendo due BRIT Awards e collocando i loro album e singoli nelle migliori posizioni delle classifiche inglesi e straniere. Il loro primo singolo è stato All Rise, seguito da Too Close, If You Come Back e Fly By II. Nel 2002 esce il secondo album One Love, contenente una partecipazione di Elton John, con il quale hanno inciso una seconda versione di Sorry Seems to Be the Hardest Word; l'album contiene anche i singoli di successo U Make Me Wanna e One Love. Nel 2003, il gruppo pubblica il terzo album, Guilty, contenente 3 singoli: Guilty, Bubblin' e Breathe Easy. Quest'ultimo verrà successivamente adattato in italiano da Tiziano Ferro e inciso dagli stessi Blue con il titolo A chi mi dice.

Nel 2005 i Blue decidono di prendere una pausa dalla band per dedicarsi ad altri interessi e Duncan vede in questa l'occasione perfetta per ampliare la sua esperienza nell'industria dell'intrattenimento, interpretando il ruolo di Billy Flynn nel musical di successo Chicago. Una passione che non lo abbandonerà anche in seguito alla reunion del gruppo nel 2011 e la pubblicazione del nuovo album Colours. Nel 2015, infatti, Duncan torna al teatro musicale, interpretando Tick nel tour nel Regno Unito di Priscilla Regina del Deserto. Nel 2018 ha ripreso il ruolo di Billy Flynn nella produzione del West End di Chicago. Nel 2019, ha recitato nel ruolo di Frank-N-Furter nel tour nel Regno Unito e in Irlanda di The Rocky Horror Show. Da allora, Duncan ha portato la sua esperienza sul palco su un diverso tipo di palcoscenico, questa volta al "Proud cabaret" di Londra, dove si è vestito con favolose esibizioni da drag queen per il tutto esaurito ogni sera.

Attualmente è in tournee con il tour di "Come Back" dei Blue.

La serata del Pride Village Virgo inizierà come di consueto alle 19.30. Lo spazio preserale vedrà protagonista Elena Di Cioccio, al Festival per presentare la sua opera prima Cattivo Sangue (Vallardi) nel quale l’attrice e conduttrice rivela a cuore aperto le proprie ferite: dalla scoperta della sieropositività, nascosta per metà della sua vita, al superamento della dipendenza da cocaina, passando per la perdita della madre e del fratello e la chiusura con il padre. In questo romanzo-testimonianza l’autrice, che è stata anche inviata nel programma Le Iene, dove in un monologo ha esposto la sua storia, racconta l’accettazione della propria vulnerabilità e la trasformazione di una condanna in un atto di amore per sé stessa e per gli altri.

A far ballare il pubblico fino a tarda notte ci penseranno sul Boulevard Matty P e al Palaclub Dani Toro.

[Ingresso gratuito dalle 19.30 alle 21; 8 euro dalle 21 alle 23.30; 18 euro dalle 23.30 alle 4 con prima consumazione inclusa]

