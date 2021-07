Gli eventi del weekend al Padova Pride Village, sabato live Emanuele Corvaglia il 23 e 24 luglio 2021

È dedicato alla musica live il fine settimana del Pride Village, il Festival LGBT in corso al Parco delle Mura di Padova fino ad ottobre.

La kermesse patavina avrà il piacere di ospitare sul proprio palco il cantautore e polistrumentista Emanuele Corvaglia per un live acustico con brani tratti dal suo album omonimo e per svelare al direttore artistico Lorenzo Bosio alcune anticipazioni sulla sua prossima uscita discografica.

Emanuele Corvaglia sabato 24 luglio

Classe 1994, il cantautore e polistrumentista leccese ha iniziato a suonare la chitarra alla tenera età di 7 anni, prendendo ispirazione da artisti di spicco come Bob Dylan, John Mayer, e Jimi Hendrix. Durante il liceo ha iniziato a scrivere i suoi primi brani con la band. Nel 2013 si presenta l'occasione di partecipare come concorrente al talent show "Amici" di Maria De Filippi, in cui arriva alla fase serale. Dopo l'esperienza talent, firma con l'etichetta discografica "Non ho l’età" di Mara Maionchi e Alberto Salerno, con la quale pubblicherà un EP e il suo primo esordio discografico. Nel 2017 parte per l'Inghilterra per vivere un'esperienza come artista di strada. Attualmente sta lavorando al suo nuovo album.

Venerdì 23 luglio

Il weekend targato Pride Village inizierà già a partire dal venerdì con la spumeggiante allegria delle Drag Queen e dei performer del Village, pronti ad esibirsi con i loro iconici costumi al ritmo delle hit dell’estate e dei grandi classici del pop. Sono oltre venti quest’anno gli artisti che compongono il cast del Festival. Insieme alle presenze storiche dell’animazione, Giusva, L.E.O., Miss Linda, Mizzy Collant troviamo anche Yvonne O’Neill, Luquisha Lubamba, Krystian, Sally Chemist, Nicola Simionato, Lorenzo Pezzotti, Donna Sofia e Simon the prince.

Ogni giorno, dalla colazione al dopo cena, accompagnato dalla selezione musicale di Radio Wow, il pubblico potrà inoltre scegliere tra un vasto assortimento di situazioni per un aperitivo o un after dinner e la possibilità di cenare al ristorante “Monkey Businness” o assaggiare le specialità gastronomiche del pub “Il Vizio”.

L’accesso al Festival, sempre ad ingresso gratuito, potrà avvenire da via Zancan o dalla rotonda del cavalcavia Dalmazia. Il pubblico avrà la possibilità di lasciare gratuitamente la propria vettura presso il Parcheggio Sarpi APS e il parcheggio del Supermercato Eurospin, entrambi in via Sarpi.

Per tutta la durata del Festival saranno in vigore le regole vigenti di contrasto al COVID-19. Permane obbligatorio l'uso della mascherina e del distanziamento interpersonale. L’intera area sarà sanificata periodicamente e i bagni igienizzati continuamente con un presidio fisso. All’ingresso e in prossimità di ogni bar e ristorante sarà disponibile, inoltre, il disinfettante per le mani. Sarà premura, inoltre, dell’organizzazione aggiornare le misure di prevenzione al contagio qualora queste subissero dei cambiamenti.

La XIV edizione del Padova Pride Village è organizzata con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e con il sostegno di Coca-Cola e Comunian, Hotel Al Cason. Partner sono Anima, Flexo, bitHOUSEweb. Media partner: Radio Wow.

