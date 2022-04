Padova Water Marathon - III edizione, l’evento sportivo sulle vie d’acqua di Padova

20 euro per i maggiorenni; 15 euro per i minorenni. Necessaria iscrizione

Quando Dal 07/05/2022 al 08/05/2022 Orario non disponibile

La Canottieri Padova organizza la Padova Water Marathon, una manifestazione amatoriale non competitiva che valorizza il patrimonio fluviale storico e culturale della città di Padova.

La maratona d’acqua, aperta a tutte le imbarcazioni (canoa, kayak, sup, surfski), prevede un percorso completo di 20 km, oltre alla Mini Water Marathon, un percorso riservato alle squadre di canoa dei giovani under 14.

Percorso della Padova Water Marathon

Iniziativa patrocinata dal Comune di Padova e dalla Regione del Veneto.

Partenza, dalla società Canottieri Padova, via Polveriera, 3/g

Padova Water Marathon, dalle ore 9;

Mini Water Marathon, alle ore 12.30.

Costi e iscrizione

Quota di partecipazione:

20 euro per i maggiorenni;

15 euro per i minorenni.

Per le iscrizioni consultare il sito www.adovawatermarathon.it/iscrizione.

Eventi collegati

Sabato 7 maggio

Sono previsti due competizioni a squadre, la Rowing Match Race e Dragonboat Padova Race, con partenza dalle ore 9, dalla società Canottieri Padova, via Polveriera, 3/g

Per le informazioni dettagliate, le modalità e i costi di partecipazione, consultare il sito www.padovawatermarathon.it.

Per informazioni

Canottieri Padova

email padovawatermarathon@gmail.com

sito www.canottieripadova.it - www.padovawatermarathon.it

Info web

