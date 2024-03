Este Music Festival, "Panariello vs Masini - Il ritorno" al Castello Carrarese

da 29 euro + com

Dopo il grande successo degli show del 2023 "Panariello vs Masini - Il ritorno", a grande richiesta da luglio tornano insieme in tour!

Giorgio Panariello e Marco Masini sono pronti a tornare insieme sul palco, per una nuova sfida fra battute e canzoni che attraverserà l’Italia a partire da luglio!

“Panariello VS Masini – Il Ritorno” arriva sulla scia del successo del primo tour che ha visto Panariello e Masini girare tutta la Penisola nel corso del 2023. E a grande richiesta sono adesso pronti per riabbracciare il loro pubblico, per oltre due ore di spettacolo.

20 luglio - LA SPEZIA - PIAZZA EUROPA

24 luglio - LIGNANO SABBIADORO (UD) - ARENA ALPE ADRIA

25 luglio - ESTE (PD) - ESTE MUSIC FESTIVAL - CASTELLO CARRARESE

3 agosto - MILAZZO (ME) - CASTELLO DI MILAZZO

6 agosto - FOLLONICA (GR) - SUMMER NIGHTS - PARCO CENTRALE

9 agosto - FORTE DEI MARMI (LU) - VILLA BERTELLI

10 agosto - CASTIGLIONCELLO (LI) - CASTELLO PASQUINI

28 agosto – MANTOVA – ESEDRA PALAZZO TE

31 agosto - PRATO - PIAZZA DUOMO

I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone e punti vendita abituali.

Per informazioni: www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it

RTL 102.5 è media partner ufficiale del tour.

Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Concerto Music e MOMY RECORDS.

Birindelli Auto è automotive partner del tour.

https://www.ticketone.it/event/panariello-vs-masini-il-ritorno-castello-carrarese-18489960/

