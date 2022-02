Al via le “Lezioni sulla Libertà”: Paola Severino parla di giustizia penale, l’appuntamento al teatro Verdi

Davanti alla legge sta un guardiano.

Un uomo di campagna viene da questo guardiano e gli chiede il

permesso di accedere alla legge. Ma il guardiano gli risponde che

per il momento non glielo può consentire. L’uomo dopo aver

riflettuto chiede se più tardi gli sarà possibile.

«Può darsi,» dice il guardiano, «ma adesso no».

Franz Kafka

Giustizia penale in Italia: qual è il suo stato di salute? Quali le innovazioni che introdurrà il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

Domenica 6 marzo, alle ore 11, al Teatro Verdi di Padova (via dei Livello, 32), la giurista ed ex-ministra della Giustizia Paola Severino analizzerà il rapporto tra libertà e giustizia nel nostro Paese, con particolare riferimento al sistema penale, nell’incontro dal titolo – per l’appunto – «Libertà e giustizia». A partire da alcuni spunti offerti dalla lettura del brano “Davanti alla legge” di Franz Kafka, l’incontro rappresenta l’occasione per riflettere sullo stato attuale della giustizia penale in Italia con un duplice sguardo al passato e al futuro, anche alla luce delle recenti innovazioni legate all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Dopo il suo intervento, Paola Severino dialogherà con Giuseppe Zaccaria, filosofo del diritto e già rettore dell’Ateneo patavino.

A chiudere l’incontro, la lettura di testi a opera degli attori diplomati all’Accademia Teatrale Carlo Goldoni – Teatro Stabile del Veneto.

«Libertà e giustizia» è il primo di un ciclo di incontri, «Lezioni sulla libertà», dedicati al tema della libertà rivolto alla cittadinanza in occasione delle celebrazioni per l’ottavo centenario dell’Università di Padova.

Universa Universis Patavina Libertas: un motto che guida l’attività dell’Università di Padova da ottocento anni; un motto che, in una parola, significa libertà. La stessa che ha illuminato il percorso dell’Ateneo fin dalla sua nascita, da quel 1222 in cui un gruppo di studenti lasciò lo Studium di Bologna per fondarne uno nuovo che rispondesse meglio ai propri desideri di sapere.

Dal 6 al 27 marzo, al Teatro Verdi di Padova (via dei Livello, 32), saranno quattro i momenti di riflessione in cui il tema della libertà verrà approfondito attraverso differenti prospettive: in ogni incontro, l’ospite relatrice o relatore interviene in dialogo con un docente ed ex rettore dell’Ateneo.

A creare un ulteriore ponte tra passato, presente e futuro, ogni matinée viene chiusa dalla lettura di testi da parte delle studentesse e degli studenti della scuola del Teatro Verdi.

Per partecipare è richiesta l’iscrizione all’evento al link https://www.teatrostabileveneto.it/padova/ (iscrizioni aperte da giovedì 24 febbraio).

Paola Severino

È presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, professore emerito di Diritto penale e vice presidente della Luiss Guido Carli, avendo in precedenza ricoperto la carica di Rettore dell’Ateneo e, prima ancora, il ruolo di Prorettore Vicario. È co-presidente del Comitato Scientifico e rappresentante dei Cittadini Italiani per la Conferenza sul Futuro dell’Europa. Ricopre altresì il ruolo di presidente del Supervisory board del PNRR istituito presso il MUR. Dal 2016 fa parte del Consiglio dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” ed è stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce. A marzo 2019 è stata nominata Chevalier de la Légion d’Honneur. A giugno 2018 le è stata conferita dall’Università di Glasgow la Laurea Honoris Causa in Law. È stata rappresentante speciale della presidenza OSCE per la lotta alla corruzione da gennaio 2018 a dicembre 2020, ministro della Giustizia nel governo Monti e vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura militare dal 1997 al 2001. Iscritta all’Albo degli Avvocati dal 1977, è avvocato cassazionista.

