“Esplorare le bellezze dei parchi a cavallo”, gli appuntamenti sui colli Euganei

Si terrà questo fine settimana la prima delle ventidue tappe di “Esplorare le bellezze dei parchi a cavallo”, un’iniziativa promossa da Federparchi e Natura a Cavallo per far conoscere e preservare gli ecosistemi naturali e la biodiversità garantendo attività di escursionismo equestre gestite in modo sostenibile con impatto minimo sull’ambiente. Percorrere le aree naturali protette a cavallo garantisce un'esperienza unica che permette di connettersi con gli habitat circostanti: attraverso i sentieri dei Colli Euganei i turisti potranno immergersi nella bellezza della natura e apprezzare la ricchezza dell’ecosistema che caratterizza questi luoghi.

Il primo appuntamento prenderà avvio sabato 16 marzo alle ore 13.30 presso le Scuderie In Bloom di Treponti di Teolo, con un percorso di 15 km in un tempo di percorrenza previsto di tre ore.

Domenica 17 marzo alle ore 9.30, invece, l’itinerario di 20 km prevede partenza e arrivo a Vo’ (Via Molini 313) in 4 ore e a seguire avrà luogo un momento conviviale con la presenza di autorità locali, cavalieri e amazzoni al Rifugio Ca’Figaro - sez.Alpini di Teolo.

Durante i due giorni di escursioni saranno presenti Luca Santini, presidente di Federparchi, Mauro Ferrari, presidente di Natura a Cavallo, Giancarlo Ferron, scrittore e fotografo naturalista e, a fare gli onori di casa, il Presidente del Parco regionale dei Colli Euganei Alessandro Frizzarin: «Ospitare la prima tappa del tour di Natura a Cavallo ci inorgoglisce e permette di promuovere ancora una volta la bellezza dei nostri paesaggi. Grazie a un escursionismo responsabile, guidato da esperti, i partecipanti avranno l'occasione di esplorare il territorio in modo sostenibile e consapevole, rispettando l'ambiente e le specie animali e vegetali che lo abitano. Il prezioso connubio tra avventura, turismo equestre e rispetto per la natura renderà questa esperienza ancora più preziosa, focalizzando l’attenzione sulla tutela della biodiversità che poniamo sempre al primo posto dal momento della candidatura al MAB UNESCO».

