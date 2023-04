Parco della Musica 2023, tre giorni di festa per l'apertura

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/182076498054031/

Da venerdì 28 a domenica 30 aprile vi aspettiamo per tre serate di musica, festa e birrette.

Venerdì 28 aprile

INDIE POWER w/ Joe d. Palma live

Sabato 29 aprile

MUSIC IN THE GAPS w/ Sara Santi dei QUEEN OF SABA live + Lorenzo Rigo live / dj set

Domenica 30 aprile

BAMBOLE DI PEZZA live

Ingresso ad 1 euro + d.p. in prevendita o 2 euro alla porta.

Prevendita fortemente consigliata!

Prevendita venerdì: https://link.dice.fm/D523fd315d71

Prevendita sabato: in arrivo

Prevendita domenica: https://link.dice.fm/h0faa7215547

Parco della Musica 2023

Primi concerti confermati:

6 giugno: PAPA ROACH + HOLLYWOOD UNDEAD

24 giugno: ROSA CHEMICAL

30 giugno: SILENT BOB

3 luglio: CITY AND COLOUR

6 luglio: OLLY

14 luglio: NASKA

22 luglio: LOVEGANG 126

9 agosto: DROPKICK MURPHYS

15 agosto: AMYL & THE SNIFFERS

17 agosto: WHILE SHE SLEEPS

22 agosto: KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD

