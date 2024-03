"Pasolini/Pound. Odi et amo", lo spettacolo al Teatro Maddalene

Un faccia a faccia rimasto nella storia della televisione. Da un lato il ‘poeta emarginato’, dall’altro l’intellettuale più eretico del comunismo italiano. Rivive l’intervista a Ezra Pound fatta da Pier Paolo Pasolini per la Rai. Domenica 17 marzo, alle ore 19.30, il sipario del Teatro Maddalene si alza su Pasolini/Pound. Odi et amo diretto da Leonardo Petrillo.

Nello spettacolo il profilo dei due intellettuali affiorerà, scena dopo scena, dalle parole degli attori Maria Grazia Plos nel ruolo di Olga Rudge, violinista legata sentimentalmente a Pound, e Jacopo Venturiero che per una sera sarà Vanni Ronsisvalle, inviato speciale e caporedattore della cultura del TG1. Così come attraverso un mosaico di stralci di quell’originalissimo e fondamentale colloquio, proiettati sullo sfondo.

Era l’ottobre del 1967 quando Ezra Pound, nella sua casa di Calle Querini a Venezia, rilasciò la storica intervista. L’idea, accolta dalla RAI Radiotelevisione italiana, fu proprio di Vanni Ronsisvalle che propose che ad intervistarlo fosse Pier Paolo Pasolini. Da una parte Pound, uno dei più importanti poeti viventi, che tornava dopo anni di silenzio, dall’altra Pasolini, famoso regista e scrittore che si era esposto in prima persona e non poteva certo essere definito un moderato. Pasolini e Pound, due universi distanti per politica, età e letteratura, ma con lo stesso amore per la poesia, arte che non conosce diversità fra gli uomini.

Lo spettacolo, prodotto da Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e realizzato grazie al Bando dell’Assessorato alla Cultura e Sport della Regione Friuli Venezia Giulia per il progetto “Pasolini 100”, accenderà i riflettori sulla scrittura dei due intellettuali italiani, che si conquisterà appieno la scena. Un omaggio conclusivo all’universo poetico adamantino e potente di Pasolini e alla voce drammatica e antesignana, ecologista e rivoluzionaria di Pound.

Ad ospitare lo spettacolo, sarà il Teatro Maddalene, sala tecnologicamente avanzata grazie agli interventi di Comune di Padova e Teatro Stabile del Veneto che, negli anni, l’hanno resa uno dei centri privilegiati dell’innovazione culturale nelle arti performative aperto alle produzioni del TSV, ai giovani attori dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni e alle compagnie teatrali padovane.

TEATRO MADDALENE – PADOVA

domenica 17 marzo ore 19.30

Pasolini/Pound. Odi et amo

Testo e regia Leonardo Petrillo

consulenza artistica Monica Codena

-

con Maria Grazia Plos, Jacopo Venturiero

-

visual Diego Cenetiempo

costumi Sandra Cardini

-

produzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia

Lo spettacolo è realizzato grazie al Bando dell’Assessorato alla Cultura e Sport della Regione Friuli Venezia Giulia per il progetto “Pasolini 100”

