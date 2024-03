La Pasqua musicale del “Pollini” con la “Petite Messe Solennelle”

Il Conservatorio “Cesare Pollini” offre a Padova uno speciale appuntamento musicale in occasione della Pasqua nel giorno stesso della festività, evento eccezionale per l’Istituto: domenica 31 marzo, presso l’Auditorium Pollini, alle ore 18, verrà eseguita la “Petite Messe Solennelle” di Gioachino Rossini (Pesaro, 1792 - Passy, 1868), capolavoro che rappresenta anche il capitolo finale dell’attività compositiva del Pesarese e che egli stesso definì l’“ultimo dei miei Peccati di vecchiaia” (come ironicamente chiamava i propri lavori di età senile).

E sempre con la sua vivace ironia Rossini, una volta concluso il lavoro nel 1863, scrisse nel manoscritto, in calce all’Agnus Dei: «Buon Dio, eccola terminata questa umile piccola Messa. È musica benedetta (“musique sacrée”) quella che ho appena fatto, o è solo della benedetta musica (“sacrée musique”)? Ero nato per l’opera buffa, lo sai bene! Poca scienza, un po’ di cuore, tutto qua. Sii dunque benedetto e concedimi il Paradiso». Si tratta di una musica intima e meditata, una messa “piccola” eppure solenne, carattere che emerge nonostante l’organico ridotto e inusuale: sicuramente uno dei capolavori della musica del XIX secolo, non solo sacra, 14 pezzi (di tanti è composta l’opera) contraddistinti da ricchezza di inventiva armonica e melodica e da grande originalità. La versione proposta è quella originale a 4 parti (per soli, coro, due pianoforti, armonium/ organo) e la sua esecuzione giunge a compimento della masterclass di Direzione di coro, in corso in settimana al “Pollini” con il coordinamento del prof. Alessandro Kirschner, con il noto maestro Frank Markowitsch, docente di direzione orchestrale e corale presso la Hochschule für Musik di Friburgo, il cui gemellaggio con la città del Santo risale al 1967 e viene spesso e volentieri suggellato da progetti fra le relative istituzioni musicali. Markowitsch ha preparato orchestre e cori per direttori come Kurt Masur, Seiji Ozawa e Ton Koopman, fra gli altri, e collabora regolarmente con René Jacobs. Un altro suo grande interesse è l’opera.

Della messa, testamento spirituale di Rossini, il maestro tedesco ha detto: «Nell’ottobre 2022 abbiamo eseguito questo bellissimo brano con l’EuropaChor a Berlino. Oltre alla sua qualità musicale è anche particolarmente prezioso poiché richiede solo un piccolo set di strumenti e solisti».

Ha poi aggiunto: «Lo scambio culturale è generalmente un mezzo efficace per promuovere la comprensione tra le diverse nazioni in Europa e consentire così al continente di crescere di più insieme. Questo è uno dei motivi per cui non vediamo l’ora di incontrare gli studenti italiani e di avere l’opportunità di essere ospiti in Italia». Il coro del laboratorio è formato per buona parte dagli studenti della Hochschule für Musik di Friburgo, del “Pollini”, dell’EuropaChor di Berlino e sarà diretto dagli studenti padovani di Direzione di Coro e dal docente ospite. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il concerto verrà replicato lunedì 1 aprile, alle ore 17, presso il Duomo di San Lorenzo di Abano Terme.

Concerto di Pasqua

“Petite Messe Solennelle”

Gioachino Rossini

Yukari Mori, soprano*

Franziska Markowitsch, contralto

Giulio Putrino, tenore*

David Severin, basso

prof. Pietro Ceresini, pianforte

Andrea Zanellato, pianoforte*

Jianxin Deng, organo*

Europachor di Berlino

Coro della Hochschule für Musik

di Friburgo e del Conservatorio “Pollini”

Frank Markowitch, direttore

*studenti del Conservatorio “Pollini”

In beve

Domenica 31 marzo 2024

Auditorium Pollini, ore 18

Ingresso libero

