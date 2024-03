Pasquetta di corsa, in musica o con il pic nic a Montegrotto Terme 

Prezzo non disponibile

Un concerto, una marcia ludico motoria e un pic nic nel parco di villa Draghi: è il programma dell’amministrazione di Montegrotto Terme per il giorno di Pasquetta, lunedì 1 aprile.

Tra le 8 e le 9 dall’area antistante al Palaberta partirà la «RUNdagiA», marcia ludica motoria a passo libero con quattro percorsi: di 8 km pianeggianti, oppure percorsi misto collinari di 13, 15 e 20 km (percorso 20 km impegnativo). Per la family run il percorso è di 8 km con partenza collettiva alle 9. I singoli possono iscriversi in loco la mattina dell'evento 3,50 euro a persona (i bambini sotto i 6 anni non pagano); mentre l’iscrizione gruppi sportivi a 2,50 euro va effettuata entro le 14 di sabato 29 marzo telefonando allo 3474561976. Lungo il percorso saranno allestiti dei ristori e alla partenza ci sarà un deposito zaini gratuito.

Il concerto sarà in piazza Primo Maggio alle ore 17 con ingresso gratuito. Nel palco si esibirà una tribute band della la più importante, talentuosa e trasgressiva cantante contemporanea, Amy Winehouse, con un repertorio di grande impatto che spazia da raffinati arrangiamenti soul-jazz all'energia reggae e ska. Con la «The Franks Winehouse band» si esibiranno Ilaria Mandruzzato alla voce, Yuri Argentino al flauto, sax e voce, Ludovico Rinco, alla tromba e voce, Davide Nichio alla chitarra e alla voce, Alberto Licetto al piano, Riccardo di Vinci al Basso e Ugo Ruggiero alle percussioni.

Infine nella terrazza di villa Draghi ci sarà un grande Pic Nic di Pasquetta, dalle 11 fino alle 23, organizzato da Alimentari Marsilio di Abano Terme. In programma ci sono workshop «InPinta» con degustazione guidata di birra artigianale e la presentazione della manifestazione "Vino al Vino", prevista nei giorni 14, 15 e 16 giugno 2024; a partire dalle 17 poi si balla con un dj set.

Info web

https://www.facebook.com/ComuneDiMontegrottoTerme

https://www.montegrotto.org/c028057/po/po_p_eventi.php

Foto articolo da comunicato stampa