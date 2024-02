Passeggiata con caccia al tesoro a Rovolon

Notizia straordinaria! È stata ritrovata da poco una vecchia mappa dei carbonai che bivaccavano nelle piazzole del Monte della Madonna a Carbonara di Rovolon (PD)! La mappa parla di un TESORO sepolto proprio in questa terra, ricca di storia e mistero! E a noi è venuta un’idea! Andremo in missione LUNEDI’ 12 FEBBRAIO alla caccia di questo tesoro segreto: vuoi unirti a noi? Partiremo dell’ az. ag. Valle Madonnina a Carbonara di Rovolon, in compagnia di una famosa esploratrice e dei bellissimi cavallini del centro ippico “La grande Bellezza”, preziosissimi compagni di viaggio che renderanno la nostra passeggiata ancora più incredibile!

Il tesoro si raggiungerà superando prove divertenti e cercando nella mappa il punto giusto in cui è nascosto. E attenzione! Lo troveremo solo scavando in profondità!! Divertimento assicurato! E se vorrai divertiti ancora di più, indossa il tuo vestito di carnevale e unisciti all’avventura! Si richiede la presenza di almeno un genitore o tutore per tutta la passeggiata e gioco.



COSTO PASSEGGIATA ANIMATA + GIOCO

Costo adulti: 10 euro cad.

Costo bambini: primo figlio 10 euro cad., successivi 5 euro cad.

Gratuito sotto ai 3 anni.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA cliccando qui: https://forms.gle/erZHMmWRvNt8oJBr8

Foto Canva di In.Colli Tour