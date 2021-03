Passeggiata guidata lungo il viale dei mandorli del Monte Fasolo

Un territorio di bellezza e biodiversità da preservare: il Parco naturale dei Colli Euganei protegge oltre 18.000 ettari di un ecosistema unico dove coesistono agricoltori, viticoltori, strutture e operatori del turismo uniti nella tutela del patrimonio naturale, turistico e enogastronomico. Sui Colli Euganei la primavera è il momento in cui esplode la biodiversità e il mandorlo è il primo a fiorire tra tutti gli alberi. Il ritrovo con la vostra esperta guida è presso il Capitello di Sant’Antonio, vicino all’incrocio tra la strada proveniente dall’abitato di Faedo (via Giarin) e via Roverello.

Si cammina tra boschi di carpini, frassini, roverella con sottobosco tipico e poi in un tratto di bosco di castagno decisamente più fitto, ma il paesaggio cambia velocemente verso il bosco più luminoso. Farete diverse soste con la guida perchè qui il paesaggio e la vegetazione sono molto variegati. Tenendo sulla destra alcuni vigneti e, dopo un breve tratto in salita, si passa attraverso il noto e panoramico viale dei mandorli che è già esploso in questo periodo di inizio marzo in una splendida fioritura.

Questo tratto di strada, per la sua posizione, consente di ammirare a 360° sia le colline a meridione, sia, verso nord, il Venda e il Vendevolo; proseguendo verso la strada comunale, di fronte alla fattoria Monte Fasolo, si incontra un bellissimo esemplare di bagolaro; poco distante sorge la chiesetta di S. Gaetano, in uno dei punti più elevati del colle. Da qui si prosegue tra mandorli, vigneti e ulivi fino ad arrivare al punto di partenza.

Percorso: principalmente su sentieri collinari e strade campestri.

Da dove partire: Capitello del Monte Fasolo in via Roverello, 35030 Roverello PD, all’inizio del Sentiero 12 del Monte Fasolo (parcheggio gratuito).

Quando: domenica 7 marzo ore 10.

Difficoltà: facile, sono previste salite e discese.

Durata prevista: circa 2 ore camminata

Da portare: scarponcini trekking, abbigliamento a cipolla, borraccia di acqua.

Informazioni e contatti

Per il programma completo e maggiori informazioni fare click sul seguente link: https://www.viaggiarecuriosi.com/it/passeggiata-lungo-il-viale-dei-mandorli-del-monte-fasolo/.

Foto di Paolo Morgantini