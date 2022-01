Passeggiata al tramonto "per non dimenticare"...

Per commemorare il giorno della memoria, visita a Villa Contarini Giovanelli Venier a Vo’ Vecchio con passeggiata al tramonto sul Monte Santo di Lovertino. Sabato 29 gennaio 2022 vivremo un pomeriggio sicuramente unico e ricco di emozioni!

Un susseguirsi di momenti esclusivi che ti riempiranno il cuore regalandoti un’occasione irripetibile! Per commemorare il “giorno della memoria”, visiteremo la bellissima Villa Contarini Giovanelli Venier a Vo’ Vecchio, utilizzata durante la seconda Guerra Mondiale dai nazisti come campo di concentramento degli ebrei delle province di Padova e Rovigo. Seguirà poi una passeggiata con guida naturalistica fino alla croce del Monte Santo di Lovertino, dove vedremo tramontare il sole e a lui affidare le speranze del nuovo giorno che verrà.

Scenderemo in compagnia del buio della notte, per ritornare in Villa, dove ci attenderà una commovente performance: l’attrice Sarah Trevisan infatti ci proietterà a vivere le emozioni e sentimenti che gli ebrei vissero all’interno dei campi di concentramento, a onore di tutte le vittime dell’Olocausto. Termineremo con un momento di degustazione di formaggi finale, a cura dell’azienda agricola Valle Madonnina, accompagnati ad un buon vin brulè!

Dettaglio tour:

Ore 14.30: registrazione presso VILLA CONTARINI GIOVANELLI VENIER a Vo’ Vecchio, Piazza B. Santimaria n. 240

14.30-15.30: visita in Villa

15.30-18.30: passeggiata con tramonto

Dalle 18.30: performance con degustazione finale

La fine del tour è prevista verso le 19.30.

Presso la villa, sarà possibile acquistare i prodotti dell’azienda agricola Valle Madonnina che degusteremo a fine tour.

Cosa serve:

Abbigliamento comodo e scarpe adeguate

Se vuoi la tua borraccia d’acqua

Torcia

Grado di difficoltà: medio

Lunghezza percorso: circa 8 km

Costo:

Costo adulti: 18 euro cad.

Bambini dai 4 ai 14 anni: 10 euro cad.

Il prezzo comprende:

Guida abilitata naturalistica per tutto il percorso del tour

Ingresso in villa

Performance

Degustazione di un piatto di prodotti a Km zero e vin brulè

Organizzazione tecnica

Nota bene:

Per l’accesso all’interno della villa e la visita iniziale verrà richiesto il green pass.

Possibilità di unirsi al tour senza visita iniziale in Villa (dalla passeggiata in poi)

L’evento si farà con un numero minimo di partecipanti.

In caso di maltempo l'evento sarà rimandato a data da stabilire.

Si raccomanda la puntualità.

Evento a numero a chiuso

È obbligatorio l'uso della mascherina e il rispetto del distanziamento. Durante tutta l'attività, degustazione inclusa, si rispetteranno le norme anti-Covid.

Informazioni e contatti

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA cliccando qui: https://forms.gle/Jcn2BJYHJLYJ49dJ9.

Importante: non sono valide le prenotazioni senza una conferma scritta. Maggiori informazioni tramite whatsApp qui:

https://wa.me/393454041017.