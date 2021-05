Visita guidata: "Passeggiando nella Padova mariana"

Intero: 8 euro | Per le coppie: 15 euro | Per i bambini sotto i 12 anni: 5 euro

Prezzo Intero: 8 euro | Per le coppie: 15 euro | Per i bambini sotto i 12 anni: 5 euro

Padovanità è pienamente operativa in questa nuova annata associativa e propone per sabato 5 giugno questa passeggiata per le strade del centro di Padova per scoprire gli angoli della nostra città collegati al culto della Madonna (data l'imminente fine del mese mariano). Vivremo un pomeriggio tra arte e storia ripercorrendo alcuni luoghi simbolo della nostra amata Padova con tanti aneddoti e curiosità.

È richiesto un contributo di 8 euro a persona, per i bambini fino ai 12 anni di soli 5 euro. Per le coppie complessivamente 15 euro. Il ritrovo è in Piazza Cavour il 5 giugno 2021 alle ore 15.30 (sia raccomanda la puntualità).

Informazioni e contatti

È necessaria la prenotazione anticipata del posto solamente tramite e-mail all'indirizzo eventipadovanita@gmail.com. L'evento verrà svolto nel pieno rispetto delle normative regionali e nazionali relative al Covid-19.

Evento Facebook

Gallery

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...