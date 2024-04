"Passengers. La fantascienza a teatro" lo spettacolo sul palco di Rec.Itando

Per la seconda volta consecutiva, il palco del Rec.Itando Acting Studio di via Makallé 97/5 ospiterà non solo uno spettacolo, ma anche la sua replica il giorno successivo, resa necessaria dal numero altissimo di prenotazioni pervenute. Si va in scena sabato 6 aprile alle 21, e in replica il giorno successivo, domenica 7 aprile alle 17, con Passengers, il nono spettacolo dell’anno 2024 che testimonia la varietà per la rassegna cittadina. Lo spettacolo, diretto da Martina Tasso e interpretato, fra gli altri, da Ambra Goffi, attrice, performer e docente della scuola Rec.Itando, è un bellissimo esempio di trasposizione per un filone letterario che raramente siamo abituati a vedere a teatro: la fantascienza. Per le prenotazioni si prega di scrivere all’indirizzo spettacoli@recitando.it, o di connettersi al sito www.recitando.it.

Tratto dall’omonimo film del 2016, Passengers porta gli spettatori all’interno di un futuro che di giorno in giorno si fa sempre più plausibile: fuggire, trovare un altro luogo da poter chiamare casa, ripopolare… a monte di questo, e di tutte le disavventure che da questo possono derivare, c’è un ingrediente che non può mai mancare: l’amore.

Rec.Itando Acting Studio, la scuola di recitazione teatrale e cinematografica ideata e diretta da Vittorio Attene, ha inaugurato il suo teatro già nell’autunno del 2022, con una rassegna che raccoglie e offre una vetrina culturale a due passi dal Centro cittadino ad alcune delle compagnie più prolifiche e appassionate del movimento teatrale padovano. Il nuovo teatro trova spazio all’interno della stessa scuola, in via Makallé 97 interno 5, e ha una capienza di 60 posti. La rassegna si compone di due tranches stagionali, la seconda delle quali si svolgerà da gennaio a marzo inoltrato, per un totale di sei appuntamenti con altrettante piéces messe in scena da compagnie locali. Lo spettacolo comincerà alle ore 21 (escluse le repliche, che verranno programmate di volta in volta), e richiederà al pubblico un contributo di 10 euro per singolo spettacolo.

Lo spettacolo

Passengers — (Sabato 6 aprile - Ore 21. / Domenica 7 aprile - Ore 17 posti ancora disponibili )

Regia di: Martina Tasso

Interpretato da: Ambra Goffi, Luca Barbazza, Luca Gorlato, Giuseppe Mittica, Claudia Tessari, Lorenzo Dalla Pria

Trama

A bordo della nave stellare Avalon si sta compiendo la più grande migrazione di massa della Terra verso una nuova colonia tutta da costruire ed abitare, su un nuovo pianeta, Homestead II. 5000 passeggeri viaggiano ibernati in capsule all’avanguardia. Durante lo scontro con un meteorite, però, la nave riporta un’incidente imprevisto e una capsula si sblocca. Jim si sveglia, così, con 90 anni di anticipo sulla data prevista. Poi è la volta di Aurora. Soli, senza alcuna possibilità di tornare indietro, i due sono condannati a finire la loro vita rinchiusi su Avalon, senza via di fuga, intrappolati da un destino ormai segnato.

Dal successo del film del 2016 nasce l’idea di una trasposizione teatrale che faccia rivivere le atmosfere fantascientifiche raccontate direttamente dal vivo su un palcoscenico. Uno spettacolo a 360 gradi capace di coinvolgere e sconvolgere lo spettatore che si sentirà allo stesso tempo partecipe e giudice di un dilemma solo apparentemente futuristico. Un dramma che farà vivere con sgomento allo spettatore l’attualità di una scelta che può cambiare per sempre le sorti di un passeggero della vita.

La rassegna

Ecco i prossimi appuntamenti in programma sul palco di Rec.Itando Acting Studio:

Sabato 20 aprile, ore 21: Hamletmachine

Sabato 4 maggio, ore 21: Rec.Itando Factory

