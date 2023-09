Passi e sapori sul Monte Cecilia a Baone fra i colori del tramonto

Domenica 15 ottobre 2023 ci attende una domenica davvero unica! Un tour esclusivo di scoperta fra sapori e colori che attraversano il Monte Cecilia a Baone nei Colli Euganei, accompagnati dal tramonto, che ci terrà compagnia fino al rientro!

Saremo accolti alla partenza e all’arrivo da Lara e Diego dell’azienda agricola “Amore per la Terra”, che conosceremo nei loro prodotti e passione in ciò che fanno.

In compagnia di una guida naturalistica, andremo alla scoperta del Monte Cecilia e suoi dintorni. Nella prima parte dell’escursione, visiteremo in forma esclusiva l’esterno di Villa Cà Barbaro, e poi giù fino al bellissimo lago Azzurro di acqua risorgiva. Lungo il percorso faremo un pit stop con uno spuntino ad alta quota. Proseguiremo la nostra escursione fino ad arrivare alla croce posta sul punto più alto del Monte Cecilia, dove potremo ammirare la conformazione particolare delle rocce vulcaniche. Scenderemo poi godendo di bellissimi panorami, fino a tornare al punto di partenza dove saremo accolti per una buonissima “agripizza” a km zero.

Dettaglio tour:

Ore 14: registrazione presso l’az. “AMORE PER LA TERRA”, Via Rana 13, Baone (PD)

Ore 14-14.15: caffè di benvenuto

Ore 14.15-18.30 circa: escursione con tappa spuntino

Ore 19: agripizza a km zero presso il punto di partenza

La fine del tour è prevista verso le 20.30/21.00 circa.

NB. Alla fine del tour è possibile acquistare i buonissimi prodotti dell’azienda “Amore per la terra”. Cosa serve:

Abbigliamento comodo e scarpe adeguate

La tua borraccia d’acqua

La tua torcia

Se vuoi la tua barretta/frutto da mangiare lungo il cammino

Se vuoi una piccola e leggera coperta per sederti durante lo spuntino

Grado di difficoltà: medio/impegnativo (percorso lungo con tratti di salita ripida)

Lunghezza percorso: circa 9 km

Si avvisa che lungo il percorso non ci saranno toilette.

COSTO:

Costo adulti: 28 euro cad.

Bambini dai 4 ai 13 anni: 20 euro cad.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA cliccando qui: https://forms.gle/igGMmCKx236ipkuHA.

Foto di repertorio di In.Colli Tour