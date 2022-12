"Pensieri Preziosi 17", gioielli in mostra all'oratorio di San Rocco

Dal 26 novembre 2022 al 5 febbraio 2023 l’Oratorio di San Rocco accoglie la 17° edizione di Pensieri preziosi, importante rassegna internazionale del gioiello contemporaneo, dedicata quest’anno al Gioiello devozionale. La mostra mette al centro un tema insolito quanto importante, divenuto centrale in questi due anni di pandemia: il tema della perdita, del ricordo, dell’affezione per chi non c’e? piu? o e? lontano da noi, per chi non e? possibile incontrare o avere vicino, nel momento presente o per sempre.

L’esposizione, curata da Mirella Cisotto Nalon, ideatrice della rassegna ed esperta di gioielleria contemporanea, con la collaborazione di Maria Rosa Franzin di AGC - Associazione Gioiello Contemporaneo, nasce da un’idea di Elena Alfonsi, studiosa di storia della critica d’arte e tanatologia culturale.

L’Associazione Gioiello Contemporaneo, che ha promosso l’iniziativa, ha coinvolto orafi artisti provenienti da tutto il mondo chiedendo loro di realizzare un’opera ispirata al Gioiello Devozionale Contemporaneo, ossia “un gioiello che custodisce una memoria affettiva, un sentimento di devozione, appunto, molto diffuso nella tradizione e, in passato, volto soprattutto alla devozione religiosa, al lutto o al sentimento amoroso (gioielli di eta? georgiana o vittoriana), ma che oggi si e? voluto indagare nella prospettiva di una sensibilita? contemporanea rispetto agli eventi del nostro tempo e alla realta? che ci circonda”, come spiegato dalla stessa Cisotto Nalon.

La creazione di ogni Artista, pertanto, ha tenuto presente in particolare il tema della perdita, intesa, soprattutto, come improvvisa mancanza, totale, permanente (vedi ad esempio i gioielli Mourning Jewelry di epoca vittoriana) ma anche come nostalgia di qualcuno che non si ha al momento accanto.

L’esposizione propone le opere di sessantanove artisti di provenienza internazionale, scelti fra i numerosissimi che hanno risposto al Bando di AGC, oltre a quelle dei sedici artisti invitati: Alejandra Solar, Arata Fuchi, Cristina Filipe, David Bielander , Helen Britton, Jivan Astfalck, Judy McCaig, Jurgen Eickhoff, Kadri Ma?lk Kazumi Nagano, Marianne Schliwinski, Ramon Puig Cuya?s, Sebastien Carre?, Silvia Walz, Stephen Bottomley, Tanel Veenre.

I lavori esposti esprimono le diverse personalita? di questi maestri orafi e raccontano storie, concetti, emozioni ma anche scelte tecniche e operative differenti, facendo emergere, attraverso interpretazioni interessanti e variegate, la sensibilita? di ciascuno di fronte a un tema cosi? delicato e complesso.

E’ stimolante osservare la risposta creativa degli artisti orafi sia nelle soluzioni formali che nella scelta dei materiali utilizzati. Sentimenti, sensazioni, emozioni vengono infatti tradotti in opere veramente singolari, sempre originali, mai banali, forti o delicate, raffinate o volutamente rudi e

provocatorie, talora un po’ fosche, talaltra ironiche oppure intrise di soave poesia. Gli artisti hanno scelto di realizzarle con i materiali piu? vari, spesso estranei al loro luogo d’origine, dando forma all’eco di un’estetica “nuova” imposta da una ricerca dominata dalla nostalgia: vi ritroviamo ottone, acciaio, oro, fino all’alluminio e al titanio, ma anche carbone, pietre dure e sassi, fino ai frammenti di specchio, carta, fotografie e tessuti, oggetti plastici riciclati e materiali organici, smalti, lacche e inchiostri giapponesi.

«All’Oratorio di San Rocco arrivano opere di artisti orafi provenienti da tutto il mondo. A questi e? stato chiesto di interpretare la tradizione del gioiello devozionale e di farlo con la consapevolezza del momento di eccezionale gravita? che il mondo sta attraversando.” spiega Andrea Colasio, assessore alla cultura del Comune di Padova, “Il lutto, la separazione, il ricordo, la consolazione, sono i sentimenti a cui questa tipologia di gioiello si e? da sempre legata; e? particolarmente interessante osservare come nella contemporaneita? gli artisti presenti in mostra rileggono questi legami sentimentali ed emotivi».

Info

Dal 26 novembre 2022 al 5 febbraio 2023

Oratorio di San Rocco, via Santa Lucia n.59

Orari: da martedì a domenica 9.30-12.30/15.30-19 (chiuso il lunedi? - chiuso anche: 25, 26 dicembre, 1 gennaio)

Ingresso libero

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/pensieri-preziosi-17

Foto articolo da comunicato stampa