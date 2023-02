Al Musme la performance di danza "Alter/Alia"

Creata per dialogare con l’installazione artistica di Alberto Biasi “Tu sei”, ospitata nella sala del Teatro Vesaliano del MUSME in collaborazione con la mostra “L’occhio in gioco”, Alter\Alia è una performance in cui tre danzatrici entrano in contatto vivo e dinamico con le “ombre colorate” create sulla parete dalla sintesi additiva dei fasci di luce non schermati dal corpo.

Il risultato è un’esperienza ambientale immersiva, in grado di coinvolgere dinamicamente anche il visitatore: sollecitato da impulsi visivi e sinestesici, infatti, il fruitore entra in relazione con i corpi e le ombre delle performer, realizzando anche in questo caso quell’osservazione partecipata di cui è impregnata tutta la mostra. Domenica 19 febbraio la performance è inclusa nel biglietto del museo!

Orari: 11, 12, 15, 16, 17, 18. La performance ha una durata di 5 minuti. Vi rimandiamo anche al sito ufficiale della mostra “L’Occhio in gioco” dove potrete leggere altre informazioni: https://www.palazzodelmontepadova.com/spettacolo-alter-alia-occhio-in-gioco-19-febbraio/.