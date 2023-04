Pesach - La Pasqua Ebraica "Perché questa sera è diversa da tutte le altre?", l’evento a Padova

Il Museo rimarrà chiuso domenica 9 aprile sarà straordinariamente

Aperto lunedì 10 aprile 2023

Pesach - La Pasqua Ebraica

"Perché questa sera è diversa da tutte le altre?"

alle ore 11 e 15

Il biglietto costa 15 euro, sono previste riduzioni per famiglie, bambini e studenti.

Obbligatoria la prenotazione a: museo@padovaebraica.it

tel. 049661267

WhatsApp 3756347243

Data

lunedì 10 aprile 2023

Primo gruppo ore 11;

secondo gruppo ore 15.

Luogo di ritrovo

Museo della Padova Ebraica

Via delle Piazze, 26

35122 Padova (PD) - 5 minuti prima dell’evento

Prezzi

15 euro Intero – Previste riduzioni per FAMIGLIE/BAMBINI/STUDENTI

Il prezzo include la visita guidata al MUSEO e alla SINAGOGA. Un’esperienza unica, immersi in un percorso tra musiche tradizionali, il significato degli usi e delle tradizioni legate alla PASQUA EBRAICA e l’assaggio di cibi simbolici della cena pasquale

Durata

1h e 30 circa

Prenotazione obbligatoria (tramite e-mail, telefono o modulo all'interno del sito)

Info e prenotazioni

049 661267 (dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 16)

Whatsapp +39 3756347243 museo@padovaebraica.it

o compila ed invia il modulo nel nostro sito.

Link al sito:

https://www.museopadovaebraica.it/

Accompagnati da una guida esperta potrete conoscere tradizioni, ascoltare melodie, assaggiare alcuni cibi che caratterizzano la ricorrenza di PESACH, la Pasqua Ebraica. Una festa lieta che ricorda la liberazione degli ebrei dalla schiavitù in Egitto.

Potrete scegliere se partecipare all’evento organizzato alle ore 11, o se preferite raggiungerci nel pomeriggio in cui l’inizio è previsto per le ore 15 (se possibile, prenotate in anticipo per assicurarvi il posto nell’ora desiderata).

Il percorso inizierà al Museo con l’ascolto di musiche ed il racconto della ritualità del Seder, in ebraico “ordine”, suggestiva cena nel corso della quale vengono rievocate e discusse secondo un ordine prestabilito le fasi dell’Esodo, rileggendo l’antico testo Haggadah.

L’itinerario continua con l’assaggio di:

?? Matzoth, il pane azzimo, in ricordo del fatto che gli ebrei uscirono dall’Egitto tanto in fretta da non avere il tempo di far lievitare il pane, e …

?? Gharoseth, un impasto la cui ricetta cambia di famiglia in famiglia a seconda delle tradizioni. Generalmente, si prepara con frutta secca, datteri, mele, vino rosso o succo d'arancia e ricorda nella consistenza e nel colore la malta con cui gli ebrei da schiavi, dovevano fabbricare mattoni per gli Egizi.

Il percorso si conclude con la visita alla sinagoga italiana, per chi non l’avesse ancora visitata.

L’evento dura circa un’ora e mezza (comprende l’esperienza sulla Pasqua Ebraica al #museo e la visita alla #Sinagoga) ed è adatto ad ogni tipo di pubblico.

La #visitaguidata sarà svolta in completa sicurezza, nel rispetto di tutte le norme.

Posti disponibili limitati

N.B. Ricordiamo inoltre ai nostri visitatori che il MUSEO della Padova Ebraica e la SINAGOGA ITALIANA potranno essere visitati su richiesta anche in giorni e orari chiusi al pubblico, SOLO su PRENOTAZIONE e con un minimo di 5 persone paganti (per info e prenotazioni scrivi a museo@padovaebraica.it)

Foto articolo da comunicato stampa