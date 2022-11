Al Centro Culturale Altinate San Gaetano il concerto "Philip Glass, twelve danced piano etudes"

Dopo più di tre anni di assenza da Padova, l'Interensemble riprende l'attività organizzativa con tre appuntamenti all'Auditorium del Centro Culturale Altinate. Il nuovo progetto denominato Interensemble Padova Legacy, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, costituisce una proposta di rinnovamento dell’azione di produzione e divulgazione musicale svolta dall’Interensemble in quasi quarant’anni di attività. Il progetto ha un duplice obiettivo: da una parte continuare la tradizione di Padova come centro di produzione e ricerca della nuova musica, dall'altra preservare e tramandare ai più giovani l’eredità di conoscenza, competenza e capacità organizzativa in campo musicale accumulata negli anni di attività dell’Interensemble.

Per la stagione 2022/2023 sono programmati tre appuntamenti di spettacolo nel periodo invernale all'Auditorium del Centro Culturale Altinate, mentre ulteriori appuntamenti didattici e divulgativi sono previsti nel periodo primaverile. Si comincia domenica 13 novembre alle ore 18 con Philip Glass, Twelve Danced Piano Etudes, un concerto con danza che vedrà il pianista Bernardino Beggio interpretare una selezione di 12 studi dai 20 Piano Etudes pubblicati da Glass nel 2014. La danzatrice Elena Friso danzerà sulla musica di Glass avvalendosi della regia di Laura Pulin.

Informazioni: https://www.interensemble.it.