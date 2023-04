Piove di Sacco in fiore

Domenica 30 Aprile a Piove di Sacco torna l'evento più colorato e profumato dell'anno. Per Piove in Fiore dalle ore 9 tutti in piazza all'apertura della festa che prevede piante, fiori, luci, colori, gonfiabili e divertimenti per i bimbi e le famiglie.

? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO ?

Una festa che durerà tutta la giornata: https://www.facebook.com/prolocopiove.