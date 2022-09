Pranzo in vigna a Villa dei Vescovi

Una raffinata villa di inizio Cinquecento, in armoniosa fusione con la natura, attorniata da una distesa di vigneti, Villa dei Vescovi.

Domenica 11 - 18 e 25 settembre vi aspettiamo al Pranzo in Vigna: un'occasione per immergersi nella bellezza degustando eccellenze gastonomiche euganee esaltate da diverse produzioni enologiche provenienti da differenti aziende agricoli iscritte al cicuito La Strada del Vino dei Colli Euganei.

«Una esperienza l’ideale per un momento di coppia o tra amici, ed è anche un’occasione speciale per conoscerne di nuovi.

Finestra sui Colli è vivere cibo e vino all'aria aperta, tra le splendide vigne dei Colli Euganei. Nessun pensiero, nessuna preoccupazione, pensiamo a tutto noi... Rincontriamoci in Vigna!»

Programma

Ingresso alle ore 12

Inizio pranzo alle ore 12.30

Consulta il menu* e prenota la tua Esperienza di Gusto in Vigna

Acquisto tramite e-commerce in pochi semplici step

Per le domande più ricorrenti abbiamo provveduto a integrare con risposte articolate e spiegazioni nella sezione FAQ (domande poste frequentemente).

Chiusura delle liste di prenotazione 3 giorni prima della data prevista (capienza massima 50 persone)

*Per intolleranze o particolari esigenze alimentari si prega di farlo presente nell’apposito box note al momento della prenotazione o mandare una mail a finestrasuicolli@soluzionieventi.it

Partecipazione

Il prezzo dell'esperienza è di 60 euro a persona

Il prezzo dell'esperienza include ingresso al Parco della Villa pari a 5 euro a persona

Informazioni

Villa dei Vescovi – Via dei Vescovi 4 Luvigliano - Torreglia (PD)

I posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria. Non farti scappare l'Esperienza!:)

Lo svolgimento del pranzo dipenderà dalle condizioni climatiche favorevoli:

*in ogni caso si consiglia abbigliamento casual e adeguato alle condizioni climatiche per godere appieno del pranzo all'aperto

*In caso di maltempo l'evento verrà rinviato alla prima data utile, previa comunicazione agli iscritti

Contatti

Telefono 3713488702 - Whatsapp 3713488702 - Mail finestrasuicolli@soluzionieventi.it

Info web

https://www.soluzionieventi.it/format/finestra-sui-colli_-la-cena-in-vigna-sugli-euganei/pranzo-in-vigna-a-villa-dei-vescovi.htm

Foto articolo da comunicato stampa