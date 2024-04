Premio Gattamelata, sei i premiati dell’edizione 2024: la cerimonia al Caffè Pedrocchi

Dopo aver ricevuto oltre 40 segnalazioni da tutta Italia per le cinque categorie del Premio nazionale Gattamelata, è giunta l’ora di conferire l’ambito premio nato per promuovere la cultura e la pratica del volontariato e della solidarietà. Martedì 16 aprile alle ore 18 in sala Rossini al Caffè Pedrocchi di Padova ci saranno le premiazioni della 18esima edizione del titolo, istituito dal CSV di Padova e Rovigo per celebrare chi, nel corso del 2023, si è distinto in attività di impegno sociale, solidarietà e promozione dei valori della cittadinanza attiva e responsabile particolarmente lodevoli ed efficaci. I sei soggetti selezionati quest’anno per le categorie “volontario/a”, “associazione”, “impresa”, “istituzione” e “campagna di comunicazione” (due ex aequo) riceveranno l’opera con cui MAUPAL, street artist romano di fama internazionale, ha liberamente reinterpretato la figura del condottiero e capitano di ventura italiano morto a Padova nel 1443.

A premiare i sei vincitori del Gattamelata 2024 saranno il presidente del CSV Luca Marcon, la presidente dell’OTC (Organismo Territoriale di Controllo) Silvana Bortolami, la presidente di CSVnet Chiara Tommasini, l’assessora del Comune di Padova con delega al volontariato Cristina Piva e Marco Bussolotto, responsabile ESG di San Marco Group.

Durante la premiazione, a cura della giornalista Micaela Faggiani, ci saranno degli interventi musicali per violino a cura del maestro Tommaso Luison e di Luisa Antoni.

L'evento è gratuito e aperto al pubblico, fino a esaurimento posti.

Seguirà un aperitivo con buffet.

