Presentazione del corso gratuito di difesa personale femminile

Martedì 14 novembre, presso la biblioteca comunale di Noventa Padovana, l'Assessore allo sport Davide Iafelice, assieme a Francesco Russo presidente della A.S.D. Drago Azzurro, presenteranno il progetto "Donna in azione". Un corso di difesa personale femminile organizzato dalla scuola di arti marziali tradizionali cinesi Drago Azzurro, con il patrocinio del Comune di Noventa Padovana.

Il corso sarà gratuito, fatto salvo il versamento dell'importo di €10,00 una tantum per la copertura assicurativa delle persone partecipanti al corso. Aperto a chiunque, in particolar modo alle donne, il corso spazia dal tema della "legittima difesa" al tema della "difesa personale", questo perché, prima ancora di insegnare come "tirare un pugno", si ritiene fondamentale contribuire alla diffusione di una cultura volta a "condannare" e contrastare il fenomeno della violenza sulle donne, sia fra le mura domestiche che al di fuori di queste.

Programma del corso:

Lezione 1 – Come affrontare una situazione di scontro - 21/11/23

Lezione 2 – Come imparare a gestire le emozioni - 28/11/23

Lezione 3 - Osservare per prevenire - 5/12/23

Lezione 4 – La legittima difesa - 12/12/23

Lezione 5 - Non una violenza, ma tante violenze - 19/12/23

Lezione 6 - Oggetti di uso comune come strumento di difesa - 12/01/24

Lezione 7 - Lo spray al peperoncino - 19/01/24

Lezione 8 - Tecniche per reagire - 26/01/24

Lezione 9 - Tecniche per reagire - 02/02/24

Lezione 10 - Tecniche per reagire - 09/02/24

Per informazioni e iscrizioni: