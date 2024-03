“Il segreto dei papiri delle stelle” di Alessandro Bettero, presentazione a LaFetrinelli

I “Papiri delle stelle” forse si nascondono nelle librerie venete e ci sarà un intero week end per trovarli: venerdì 15 marzo e sabato 16 marzo il fanta-thriller in cui si intrecciano azione, avventura, amore e mistero arriva in Veneto: venerdì 15 marzo alla Libreria Feltrinelli di Padova alle ore 18; sabato 16 marzo alla Libreria Mondadori Bookstore di Castelfranco Veneto (TV), sempre alle ore 18.

Due imperdibili occasioni per venire a conoscere le due protagoniste, Thoth e sua figlia Venus adolescente ribelle, le quali, in una rocambolesca corsa contro il tempo, cercano di ritrovare 42 antichi papiri, indispensabili per salvare la Terra dalla distruzione, mentre dal successo o dal fallimento di un nuovo attentato contro Adolf Hitler dipende un diverso esito della Seconda guerra mondiale. Ma questa è solo una delle numerose anomalie che stanno sovvertendo il corso della storia dell’umanità per come l’abbiamo conosciuta…

Per la prima volta, fuori da ogni cliché, sono due donne con un ruolo fortemente simbolico a preservare il mondo da un’incombente catastrofe.

«Le avventure mozzafiato nelle quali sono coinvolte – anticipa l’Autore Alessandro Bettero – ci portano a riflettere su questioni cruciali: il valore del tempo, il significato delle parole - e in questo gli antichi Egizi restano insuperati maestri, come questo romanzo evidenzia -, la lealtà e l’altruismo, il senso dell’appartenenza a una cultura, la tolleranza e la comprensione, il primato del discernimento su quello della violenza irrazionale.»

Un libro-avventura che “viaggia” tra Egitto, Francia, Stati Uniti, Italia, Spagna, Gran Bretagna, Germania, Russia, Cina, Svezia, Messico, Turchia, Caraibi, oceano Pacifico, Canada e Giappone. Un intreccio narrativo, tra il Passato delle epoche antichissime ed il Futuro segnato da imprevedibili capovolgimenti del destino e della Storia come la conosciamo, che dà vita ad un romanzo perfetto per appassionati di viaggi nel tempo, di egittologia, di enigmi da svelare, di fantascienza, di videogame ad alta tensione, ma anche ai cultori della storia. A chi si emoziona per gli amori tormentati. Ai lettori di Philip K. Dick, Arthur C. Clarke e Ray Bradbury. Ai fan di “Indiana Jones”, di “Lost”, di “Matrix”, e de “L’uomo nell’alto castello”.

Seconda presentazione, sabato 16 marzo Mondadori Bookstore, Castelfranco Veneto Treviso, ore 18, (Via F. M. Preti, 67)

