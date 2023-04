Fra degustazioni e cicchetti, la presentazione del libro sul Friularo all’enoteca Zavattiero

L’ingresso è gratuito. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al 3463831306

Venerdì 14 aprile, dalle ore 19.30, a Padova in via D’Alemagna, 32 (quartiere Arcella), presso l’enoteca Zavattiero, si terrà la presentazione del volume “Memorie d’acqua, terra e vino - La storia del Vin Friularo”.

Il libro, edito dalla casa editrice universitaria Cleup, si presenta come un manuale della terra del Friularo”. “Non tecnico e nemmeno pedante - ha spiegato l’autore - contiene tutto cio? di cui nel nostro territorio si debba andare fieri”. Dai primi tentativi di coltivazione della vite, alla storia degli insediamenti paleoveneti, sino all’avvento dei benedettini che hanno ammaestrato le acque della bassa, rendendo profittevole la coltura dell’unico vitigno autoctono da bacca rossa del padovano: quel particolare tipo di raboso che, dopo l’appassimento e un lungo periodo di riposo in botte, come prescritto dal rigido disciplinare, diventa Friularo di Bagnoli DOCG.

Alla presentazione saranno presenti Nicolò Calore, autore del testo, Roberto Lorin, presidente di Conselve Vigneti e Cantine e il sommelier Stefano Zavattiero.

L'autore Nicolò Calore

Fra degustazioni e cicchetti, l’occasione consentirà di approfondire le ragioni che hanno spinto numerosi esperti a suggerire che, per storia e tradizione, il Friularo possa essere effettivamente considerato il vino del Padovani.

https://www.facebook.com/Enoteca.Zavattiero/

