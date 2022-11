"Irene e le colombe", Ezio Leoni presenta la sua favola per grandi e piccini al Libraccio

Un appuntamento Veneto Books rassegna promossa dall'Associazione Editori Veneti in collaborazione con Regione del Veneto.

Presentazione del libro

Irene e le colombe

di Ezio Leoni

Venerdì 11 novembre 2022 | ore 18

Libreria Libraccio

via Altinate 63 | Padova

Presentano

Nicolò Menniti-Ippolito | giornalista

Daniela Rossi | editor

L'autore sarà presente con l'illustratrice Paola Gamba

Il libro

Irene, un nome che significa ‘pace’. Irene e le colombe, attraverso il magico dialogo tra narrazione e illustrazione, affronta proprio il delicato tema della pace. È una storia che cavalca al trotto lungo le valli verdi e rigogliose della fantasia, con fugaci allusioni alla Storia, ed è animata dalle trascinanti vicende di immaginari personaggi carismatici e immancabili fattucchiere che ben rappresentano pregi e debolezze del genere umano.

La lettura di questo libro illustrato farà sgorgare un invito spontaneo: «Vieni, ti racconto una storia», un presupposto fondamentale in cui l’adulto prende per mano il bambino e lo guida nella selva oscura dell’immaginario; allora, richiamando certe classificazioni cinematografiche tanto care all’autore, Irene e le colombe è una ‘fiaba per ragazzi accompagnati dai genitori’.

Tanti sono i riferimenti culturali e gli spunti di riflessione sono tanti e tutti da scoprire.

L'autore

Ezio Leoni, giornalista e critico cinematografico, appassionato di western, è direttore della rivista web MCmagazine.it. È stato consulente dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e ha co-diretto il Festival Videopolis. È presidente del circolo The Last Tycoon con il quale gestisce il Lux, cinema d’essai.

https://www.movieconnection.it/ezio-leoni/

L'illustratrice

Paola Gamba dopo il Liceo Artistico ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Venezia per diplomarsi poi alla Scuola Professionale Grafica Marzio Milani di Padova. Lavora come illustratrice e grafica freelance, nel campo dell’editoria, della pubblicità e della cartotecnica. Dal 2003 si dedica alla pittura e all’arte contemporanea, partecipando a numerose mostre.

https://www.gambapaola.it/

Info web

https://www.facebook.com/events/814295269839611/

Foto articolo da evento Facebook