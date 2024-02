Presentazione del libro "Le Nuove Macchine. Giovani e scuola tra Internet, cellulare e mode"

Mercoledì 28 febbraio 2024, alle ore 17.30, in sala Paladin a Palazzo Moroni (via VIII febbraio 2, Padova) si terrà la presentazione del libro di Silvio Scanagatta e Barbara Segatto "Le Nuove Macchine. Giovani e scuola tra Internet, cellulare e mode" (FrancoAngeli Edizioni).

Introduce Maristella Mazzocca della Società Dante Alighieri - Comitato di Padova.

I ragazzi oggi si muovono tra vecchi e nuovi oggetti di consumo: televisione, quotidiani, mostre d'arte, musei, discoteche, ma anche cellulari, pc, internet, videogiochi, tatuaggi e piercing. Molti di questi oggetti si sono trasformati in nuove "macchine" sociali con le quali i ragazzi costruiscono la loro vita quotidiana. Ma quali tra gli oggetti che vengono consumati sono ancora veramente indispensabili per la vita sociale e di relazione dei ragazzi? Quando il loro consumo si trasforma in dipendenza e patologia? E quando, invece, diventa rischio di esclusione? Infine, il mondo degli adulti di riferimento, genitori ed insegnanti, è ancora capace di guidare i ragazzi attraverso questi nuovi oggetti e strumenti? In questo volume un gruppo di ricercatori, sociologi e psicologi, cerca di spiegare e chiarire il mondo dei consumi giovanili individuandone i modi, i rischi e le risorse. L'obiettivo è quello di capire quando questi consumi sono costruttivi e quando invece diventano segnale di disagio.

Silvio Scanagatta: già professore ordinario di Sociologia presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Padova.

Barbara Segatto è professore associato in Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università degli Studi di Padova.

Incontro organizzato in collaborazione con la Società Dante Alighieri, Comitato di Padova.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Comune di Padova

Settore Cultura e Turismo

U.O.C. Mostre, Manifestazioni e Spettacoli

tel (+39) 049 8204529 | cultura@comune.padova.it

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/presentazione-del-libro-di-silvio-scanagatta-e-barbara-segatto