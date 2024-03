Rassegna "Primavera in giallo", Marina Visentin presenta "Gli occhi della notte" al San Gsaetano

Ciclo di incontri volti a presentare al pubblico nuove letture o riscoprire i classici, incrociando diverse esperienze e visioni nel mondo nell’ambito del panorama editoriale, della scrittura e della lettura.

Biblioteca Civica - Sezione Storica

Centro culturale Altinate San Gaetano

via Altinate, 71

Primavera in giallo

Tre storie, tre investigatrici, tre sfumature di mistero.

Giovedì 21 marzo 2024, ore 17.30

Marina Visentin

Gli occhi della notte

SEM, 2023

Il vicequestore Giulia Ferro torna in città per indagare sull’assassinio di una bambina di sette anni, trovata morta nel parco Nord di una Milano allo stesso tempo amica e ostile.

Chi ha ucciso la piccola Cinzia? Nessuno sembra aver visto nulla, non ci sono indizi, manca perfino la scena del crimine. Un omicidio che pone molti interrogativi sul rapporto tra il mondo degli adulti e quello dell’infanzia.

Di questo thriller è stato scritto…

“Marina Visentin ci regala uno stile pulito, dialoghi realistici e ambientazioni familiari che fanno da cornice perfetta a un thriller mai banale o scontato.” (il Fatto Quotidiano)

“Un’autrice da scoprire.” (Maurizio De Giovanni)

L’autrice dialoga con Claudia Grendene, Rete delle Biblioteche Civiche di Padova.

Incontri a cura della Rete Biblioteche Civiche di Padova.

Marina Visentin, nata a Novara, da oltre trent’anni vive e lavora a Milano. Giornalista, traduttrice, consulente editoriale, una laurea in filosofia e un lontano passato da copy-writer in un’agenzia di pubblicità. Ha collaborato con varie testate nazionali, scrivendo di cinema e altro; ha pubblicato testi di critica cinematografica, saggi sulla storia del cinema, libri di filosofia e psicologia. Dopo la fiaba noir Biancaneve (Todaro Editore, 2010), ha scritto il thriller psicologico La donna nella pioggia (Piemme, 2017), il romanzo giallo Cuore di rabbia (Sem, 2021), il divertissement filosofico Raffasofia (Libreria Pienogiorno, 2021), dedicato a Raffaella Carrà. Gli occhi della notte (Sem, 2023) vede il ritorno della vicequestore Giulia Ferro, già protagonista di Cuore di rabbia.

Claudia Grendene, nata a Villafranca di Verona nel 1972. Dal 2000 si occupa di lettura come bibliotecaria a Padova e dal 2016 segue laboratori di scrittura creativa come docente presso la Bottega di Narrazione. Ha esordito nel 2018 con il romanzo Eravamo tutti vivi, (Marsilio).

Prossimi incontri

Giovedì 4 aprile 2024, ore 17.30

Strada inferno, Serena Cappellozza (Eclissi ed.)

Tra le valli della laguna di Caorle e i tipici casoni, l’ispettore Benetti deve risolvere un doppio omicidio. Come unici indizi: un paio di stivali e carte dei tarocchi.

Serena Cappellozza è laureata in Lingue e Letterature straniere e insegna a Portogruaro. Ha pubblicato Bach è morto giovane (Giulio Perrone Editore). Alcuni racconti sono stati pubblicati in riviste e raccolte (L’Ippogrifo, Libreria al Segno Editrice; Verbania for Women, Eclissi Editrice; Quello che le donne non dicono, In scena-Compagnia di Arti e Mestieri). Tra i suoi racconti L’edera è stato selezionato al concorso 8X8-Oblique, mentre Socialsex è stato tra i vincitori del concorso Giallo in libreria organizzato da SEM e La Feltrinelli, e pubblicato dalle stesse nell’omonima antologia. Strada Inferno (Eclissi ed., 2023) è il suo primo giallo.

Giovedì 11 aprile 2024, ore 17.30

I selvatici, Sarah Savioli, (Feltrinelli)

Anna Melissari, la detective che comunica con piante e animali, indaga con l’immancabile Cantoni e con il cane Otto, circa la scomparsa del giovane siriano Yasser da un rifugio sulle montagne di un paesino degli Appennini.

Sarah Savioli nasce nel 1974 in Sardegna. Dopo la laurea in Scienze naturali, consegue un master in Scienze forensi e uno in Chimica analitica e per più di dieci anni lavora come perito tecnico-scientifico forense. Per Feltrinelli ha pubblicato i romanzi gialli Gli insospettabili (2020), Il testimone chiave (2021), La banda dei colpevoli (2022) e I selvatici (2023), e nella collana “Feltrinelli Kids” Tutto cambia! (2021, con le illustrazioni di Kalina Muhova e candidato al Premio Strega Junior) e il giallo Delitto alla Tesla Academy (2023).

Informazioni

Biblioteca Civica di Padova

tel. 049 8204811 | biblioteca.civica@comune. padova.it