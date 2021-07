Progetto “Maderna 192020”: Roberto Loreggian (cembalo) alla Sala della Carità

Il progetto “Maderna 192020”, promosso dal Centro d’Arte insieme agli Amici della Musica di Padova, è nato dall’intenzione di rendere omaggio al centenario della nascita di Bruno Maderna, compositore e direttore d’orchestra dalla carriera internazionale, figura fondamentale della musica del XX secolo, scomparso nel 1973 a soli 53 anni. Il progetto si svolge grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito delle iniziative Culturalmente 2020 e si avvale della collaborazione del Conservatorio di Padova “Cesare Pollini”. All’interno del progetto gli Amici della Musica di Padova approfondiscono un percorso di “ritorno alle origini” presentando in due concerti alcune musiche del passato, che Maderna ha trascritto o trasformato, e in altri due accostando brani di Maderna a pezzi iconici del repertorio strumentale del Seicento e Settecento.

Mercoledì 14 luglio

Il secondo concerto a cura degli Amici della Musica di Padova si terrà mercoledì 14 luglio alle ore 20.30 nella splendida Sala della Carità (via San Francesco). Al cembalo Roberto Loreggian, in programma musiche di W. Byrd, G. Farnaby, P. Philips, G. Frescobaldi, G. Gabrieli, M.A. Rossi. Il “Fitzwilliam Virginal Book” è una raccolta di musica inglese per tastiera dell’epoca elisabettiana e giacobiana. Deve il suo nome al Visconte Fitzwilliam che nel 1816 lo lasciò in eredità alla Cambridge University. Il manoscritto contiene circa trecento brani scritti tra il 1562 e il 1612; sono composizioni di una trentina di autori tra i più grandi del tempo come John Bull, Peter Philips, Orlando Gibbons, Giles Farnaby, William Byrd. L’identità del copista è incerta, ma le ricerche sembrano identificare un certo Francis Tregian di Cornovaglia, che può avere copiato la musica durante la prigionia a Londra tra il 1608 e il 1619, anno della sua morte. All’inizio degli anni Cinquanta Maderna doveva aver acquisito un certo credito nel campo delle edizioni “pratiche” di musica antica, come risulta da una lettera inviatagli dall’allora condirettore dei programmi Rai Mario Labroca. Dopo aver conseguito, col massimo dei voti, il diploma in organo e in clavicembalo, Roberto Loreggian si è perfezionato presso il Conservatorio di L’Aia sotto la guida di Ton Koopman. La sua attività lo ha portato ad esibirsi nelle sale più importanti per i più importanti festival, collaborando sia in veste di solista che di accompagnatore con numerosi solisti ed orchestre. Ha registrato numerosi cd per case discografiche segnalati dalla critica internazionale.

«“Music of Gaity” è una piccola suite basata su vecchi brani inglesi contenuti nel “Fitzwilliam Virginal Book”. Ho scelto questo titolo perché questa è stata la funzione della musica nel XVI secolo: fornire allegria in forma di serenate, danze, canzoni. Mi piace questa musica, è così bella». (B. Maderna)

