Proiezione del film "È pericoloso esporsi", dedicato a Mariasilvia Spolato

Idearte, il coro Canone Inverso e l'Alliance Française di Padova presentano il film "È pericoloso esporsi", di Marie-Jeanne Tomasi. Vi diamo appuntamento il 15/03/2024 al cinema Multiastra di Padova, per una serata dedicata a Mariasilvia Spolato, padovana e militante per i diritti LGBT+. Durante la serata, verrà proiettato "È pericoloso esporsi", film che la regista francese Marie-Jeanne Tomasi ha dedicato alla donna.

Prima della proiezione, ci sarà una presentazione dell'Alliance Française di Padova e del Centro Spolato, seguita da un concerto del coro Canone Inverso, che da dieci anni a Padova lotta per i diritti LGBT+. Inizio serata alle ore 20.30 al Cinema MultiAstra all'Arcella, in via Tiziano Aspetti, 21. Ingresso 5,50 / 4,50 euro per ? student?.